Атака на Київ триває — двоє постраждалих, є пошкодження будинків
У ніч проти 25 листопада російські окупантами атакували Київ "Шахедами". Попередньо, відомо про двоє постраждалих.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки через атаку
06:49. У Дніпровському районі уламки дронів впали на багатоповерхівку.
06:34. У житловому будинку в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки.
"На цей час у Соломʼянському районі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці. Також виклик медиків у Подільський район та ще один - у Соломʼянський", — написав Кличко.
Що відомо про атаку на Київ 25 листопада
05:54. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа у дитсадку
06:11. Внаслідок атаки поранення отримала 11-річна дитина.
06:29. Кличко повідомив про двох поранених.
Нагадаємо, вибухи, 25 листопада, пролунали в Києві. Внаслідок загоряння житлового будинку у Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина.
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