Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Атака на Київ триває — двоє постраждалих, є пошкодження будинків arrow

Атака на Київ триває — двоє постраждалих, є пошкодження будинків

25 листопада 2023 06:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Атака на Київ триває — двоє постраждалих, є пошкодження будинків
Росіяни атакують Київ Шахедами. Фото: UMOLODA.KYIV.UA
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У ніч проти 25 листопада російські окупантами атакували Київ "Шахедами". Попередньо, відомо про двоє постраждалих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Читайте також:

Руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки через атаку

06:49. У Дніпровському районі уламки дронів впали на багатоповерхівку.

На місце їдуть рятувальники. Фото: скриншот

06:34. У житловому будинку в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки.

Рятувальники намагаються врятувати жінок. Фото: скриншот

"На цей час у Соломʼянському районі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці. Також виклик медиків у Подільський район та ще один - у Соломʼянський", — написав Кличко.

Що відомо про атаку на Київ 25 листопада

05:54. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа у дитсадку

У дитсадку спалахнула пожежа. Фото: скриншот.

06:11. Внаслідок атаки поранення отримала 11-річна дитина.

У житлових приміщеннях спалахнула пожежа. Фото: скриншот

06:29. Кличко повідомив про двох поранених.

Атака на столицю триває. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи, 25 листопада, пролунали в Києві. Внаслідок загоряння житлового будинку у Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

Актуальне по темі