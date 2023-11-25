Атака на Київ триває — двоє постраждалих, є пошкодження будинків

Росіяни атакують Київ Шахедами. Фото: UMOLODA.KYIV.UA

У ніч проти 25 листопада російські окупантами атакували Київ "Шахедами". Попередньо, відомо про двоє постраждалих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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"На цей час у Соломʼянському районі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці. Також виклик медиків у Подільський район та ще один - у Соломʼянський", — написав Кличко.

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