Атака на Киев продолжается — двое пострадавших, есть повреждения домов
В ночь на 25 ноября российские оккупантами атаковали Киев "Шахедами". Предварительно известно о двух пострадавших.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Разрушение на втором этаже пятиэтажки из-за атаки
06:49. В Днепровском районе обломки дронов упали на многоэтажку.
06:34. В жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.
"В настоящее время в Соломенском районе двое пострадавших. Обеим медики оказали помощь на месте. Также вызов медиков в Подольский район и еще один - в Соломенский", — написал Кличко.
Что известно об атаке на Киев 25 ноября
05:54. В Соломенском районе в результате падения обломков вспыхнул пожар в детском саду.
06:11. В результате атаки ранения получил 11-летний ребенок.
06:29. Кличко сообщил о двух раненых.
Напомним, взрывы, 25 ноября, прогремели в Киеве . В результате возгорания жилого дома в Соломенском районе пострадал 11-летний ребенок.
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