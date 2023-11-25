Атака на Киев продолжается — двое пострадавших, есть повреждения домов

Россияне атакуют Киев Шахедами. Фото: UMOLODA.KYIV.UA

В ночь на 25 ноября российские оккупантами атаковали Киев "Шахедами". Предварительно известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"В настоящее время в Соломенском районе двое пострадавших. Обеим медики оказали помощь на месте. Также вызов медиков в Подольский район и еще один - в Соломенский", — написал Кличко.

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