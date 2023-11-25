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Атака на Киев продолжается — двое пострадавших, есть повреждения домов

25 ноября 2023 06:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Атака на Киев продолжается — двое пострадавших, есть повреждения домов
Россияне атакуют Киев Шахедами. Фото: UMOLODA.KYIV.UA
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В ночь на 25 ноября российские оккупантами атаковали Киев "Шахедами". Предварительно известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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06:34. В жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.

Спасатели пытаются спасти женщин. Фото: скриншот

"В настоящее время в Соломенском районе двое пострадавших. Обеим медики оказали помощь на месте. Также вызов медиков в Подольский район и еще один - в Соломенский", — написал Кличко.

Что известно об атаке на Киев 25 ноября

05:54. В Соломенском районе в результате падения обломков вспыхнул пожар в детском саду.

В детском саду вспыхнул пожар. Фото: скриншот.

06:11. В результате атаки ранения получил 11-летний ребенок.

В жилых помещениях загорелся пожар. Фото: скриншот

06:29. Кличко сообщил о двух раненых.

Атака на столицу продолжается. Фото: скриншот

Напомним, взрывы, 25 ноября, прогремели в Киеве . В результате возгорания жилого дома в Соломенском районе пострадал 11-летний ребенок.

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