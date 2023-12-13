Атака на Київстар — як росіяни намагаються посіяти паніку в Україні
Фахівці мобільного оператора "Київстар" працюють над відновленням зв'язку після атаки хакерів 12 грудня. Водночас пропагандисти намагаються посіяти паніку серед українців.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Як намагаються посіяти паніку через атаку на "Київстар"
Так, вранці 12 грудня стався глобальний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". Причиною стала хакерська атака, масштаби якої російські пропагандисти намагалися перебільшити в десятки разів.
У соціальних мережах ворог почав просувати, що нібито в Україні стався IT-колапс. Мовляв, технічні проблеми виникли й в інших мобільний операторів та банків, а саме у Vodafone, lifecell, ПриватБанку, monobank та Ощадбанку.
Кібератаку на Україну назвали настільки серйозною, що начебто ніхто не може спрогнозувати наслідки й терміни відновлення роботи.
Водночас російські ЗМІ поширювали брехню і про те, що "лягли" сайти українських міністерств і головних відомств.
Зрештою, росіяни перетворили ситуацію на "апокаліпсис" та заявили про "замінування" всіх держустанов та порушення управління енергетичною системою.
Також з'явилися фейки, що американці та британці нібито отримали сигнал покинути Київ.
Крім того, кремлівські маріонетки наголосили, що такої "потужної атаки" не було за всю історію мобільного зв'язку у світі.
Проте, як зазначили у Центрі стратегічних комунікацій, мобільний оператор "Київстар" поступово відновлюється та повертається до роботи, а monobank успішно "відбився" від хакерських атак. Решта ж банків та операторів не зазнавали кібернападів.
Нагадаємо, що вранці 12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Не працює сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.
Також ми писали, що російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" "Київстар".
Крім того, Служба безпеки України допомагає "Київстару" відновити роботу мережі. У відомстві пообіцяли відновити мобільний зв'язок та інтернет вже сьогодні, 13 грудня.
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