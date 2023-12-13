Атака на Київстар — як росіяни намагаються посіяти паніку в Україні

Мобільний оператор "Київстар". Фото: Reuters

Фахівці мобільного оператора "Київстар" працюють над відновленням зв'язку після атаки хакерів 12 грудня. Водночас пропагандисти намагаються посіяти паніку серед українців.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Так, вранці 12 грудня стався глобальний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". Причиною стала хакерська атака, масштаби якої російські пропагандисти намагалися перебільшити в десятки разів.

У соціальних мережах ворог почав просувати, що нібито в Україні стався IT-колапс. Мовляв, технічні проблеми виникли й в інших мобільний операторів та банків, а саме у Vodafone, lifecell, ПриватБанку, monobank та Ощадбанку.

Дописи російських Telegram-каналів. Фото: SPRAVDI

Кібератаку на Україну назвали настільки серйозною, що начебто ніхто не може спрогнозувати наслідки й терміни відновлення роботи.

Дописи російських Telegram-каналів. Фото: SPRAVDI

Водночас російські ЗМІ поширювали брехню і про те, що "лягли" сайти українських міністерств і головних відомств.

Дописи російських Telegram-каналів. Фото: SPRAVDI

Ще один наратив, який поширюють пропагандисти, — українці "в шоці" від неробочих серверів "Київстару", але нібито перестали турбуватися про ситуацію на фронті.

Дописи російських Telegram-каналів. Фото: SPRAVDI

Зрештою, росіяни перетворили ситуацію на "апокаліпсис" та заявили про "замінування" всіх держустанов та порушення управління енергетичною системою.

Також з'явилися фейки, що американці та британці нібито отримали сигнал покинути Київ.

Дописи російських Telegram-каналів. Фото: SPRAVDI

Крім того, кремлівські маріонетки наголосили, що такої "потужної атаки" не було за всю історію мобільного зв'язку у світі.

Дописи російських Telegram-каналів. Фото: SPRAVDI

Проте, як зазначили у Центрі стратегічних комунікацій, мобільний оператор "Київстар" поступово відновлюється та повертається до роботи, а monobank успішно "відбився" від хакерських атак. Решта ж банків та операторів не зазнавали кібернападів.

Нагадаємо, що вранці 12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Не працює сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Також ми писали, що російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" "Київстар".

Крім того, Служба безпеки України допомагає "Київстару" відновити роботу мережі. У відомстві пообіцяли відновити мобільний зв'язок та інтернет вже сьогодні, 13 грудня.