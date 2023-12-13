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Атака на Киевстар — как россияне пытаются посеять панику в Украине

13 декабря 2023 17:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Атака на Киевстар — как россияне пытаются посеять панику в Украине
Мобильный оператор "Киевстар". Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Специалисты мобильного оператора "Киевстар" работают над возобновлением связи после хакерской атаки 12 декабря. В то же время пропагандисты пытаются посеять панику среди украинцев.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Так, утром 12 декабря произошел глобальный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". Причиной послужила хакерская атака, масштабы которой российские пропагандисты пытались преувеличить в десятки раз.

В социальных сетях враг начал продвигать, что якобы в Украине произошел IT-коллапс. Мол, технические проблемы возникли и у других мобильных операторов и банков, а именно у Vodafone, lifecell, ПриватБанка, monobank и Ощадбанка.

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Сообщения российских Telegram-каналов. Фото: SPRAVDI

Кибератаку на Украину назвали настолько серьезной, что якобы никто не может спрогнозировать последствия и сроки возобновления работы.

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Сообщения российских Telegram-каналов. Фото: SPRAVDI

В то же время российские СМИ распространяли ложь и о том, что "легли" сайты украинских министерств и главных ведомств.

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Сообщения российских Telegram-каналов. Фото: SPRAVDI

Еще один нарратив, распространяемый пропагандистами, — украинцы "в шоке" от нерабочих серверов "Киевстара" и якобы перестали беспокоиться о ситуации на фронте.

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Сообщения российских Telegram-каналов. Фото: SPRAVDI

В конце концов, россияне превратили ситуацию в "апокалипсис" и заявили о "заминировании" всех госучреждений и нарушении управления энергетической системой.

Также появились фейки, что американцы и британцы якобы получили сигнал покинуть Киев.

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Сообщения российских Telegram-каналов. Фото: SPRAVDI

Кроме того, кремлевские марионетки подчеркнули, что такой "мощной атаки" не было за всю историю мобильной связи в мире.

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Сообщения российских Telegram-каналов. Фото: SPRAVDI

Однако, как отметили в Центре стратегических коммуникаций, мобильный оператор "Киевстар" постепенно восстанавливается и возвращается к работе, а monobank успешно отбился от хакерских атак. Остальные же банки и операторы не подвергались кибератакам.

Напомним, что утром 12 декабря на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Не работали сайт и приложение, а пользователи жаловались на перебои в связи в разных регионах.

Также мы писали, что российские хакеры группировки "Солнцепек" взяли на себя полную ответственность за кибератаку на украинский оператор мобильной связи "Киевстар". Также они намекнули на помощь "неравнодушных сотрудников" "Киевстар".

Кроме того, Служба безопасности Украины помогает "Киевстару" возобновить работу сети. В ведомстве пообещали восстановить мобильную связь и Интернет уже сегодня, 13 декабря.

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