Атака на Новоросійськ була важливою для відновлення зернового коридору, — ЗМІ

Порт "Новоросійськ". Фото: AP/Ritzau Scanpix

У серпні 2023 року Україна здійснила удар по порту Новоросійська. Це був ключовий момент для поновлення роботи "зернового коридору".

Про це повідомляє "Українська правда".

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Атака на Новоросійськ була стратегічно важливою

У повідомленні йдеться, що удар по порту викликало невдоволення міжнародних союзників України.

Також йдеться, що рішення Росії припинити участь у зерновій ініціативі у липні 2023 року призвело до посилення ракетних та дронних атак на порти України, особливо в Одеському регіоні.

Після цих подій Україна опинилась під морською блокадою. Проте, згідно з джерелами видання, Київ передбачав такий поворот подій та розробив план дій.

Відповідь України на атаки на портову інфраструктуру

У липні на нараді у президента України Володимира Зеленського було вирішено не лише відповісти на атаки на портову інфраструктуру, а й надіслати чіткий сигнал Росії про те, що в Чорному морі немає безпечних місць для її кораблів.

"Перед українською владою стояло завдання забезпечити роботу нового зернового коридору та відобразити загрозу з боку російських судів. Вирішення першого завдання було знайдено у демонстрації вразливості російських портів", — йдеться у повідомленні.

Атака на військові кораблі Росії

У ніч із 3 на 4 серпня було запущено новий український дрон "Мамай", розроблений СБУ як експериментальна модель. Його метою став порт Новоросійськ, куди після атак українських дронів перемістилися кораблі Чорноморського флоту.

Метою "Мамая" став великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Фотографії атаки на нього 4 серпня швидко поширилися у всьому світі. Наступного дня "Мамай" атакував танкер "Sig".

Журналісти вказують, що ці атаки послужили чітким посланням Росії про можливість взаємного удару по портах. Українські оцінки збитків Росії від цих атак обчислювалися сотнями мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в останні чотири місяці року Росія систематично втрачала свої кораблі в Чорному морі , що змусило її перемістити флот у безпечніше місце — Новоросійськ. За попередніми даними експертів, зараз ЧФ РФ втратив 20% боєздатних судів.