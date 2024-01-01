Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Атака на Новороссийск была важной для возобновления зернового коридора, — СМИ arrow

Атака на Новороссийск была важной для возобновления зернового коридора, — СМИ

1 января 2024 19:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Атака на Новороссийск была важной для возобновления зернового коридора, — СМИ
Порт "Новороссийск". Фото: AP/Ritzau Scanpix
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В августе 2023 года Украина осуществила удар по порту Новороссийска. Это был ключевой момент для возобновления работы "зернового коридора". 

Об этом сообщает "Украинская правда".

Читайте также:

Атака на Новороссийск была стратегической важной — детали

В сообщении говорится, что удар по порту вызвало недовольство международных союзников Украины. 

Также говорится, что решение России прекратить участие в зерновой инициативе в июле 2023 года привело к усилению ракетных и дронных атак на порты Украины, особенно в Одесском регионе.

После этих событий Украина оказалась под морской блокадой. Однако, согласно источникам издания, Киев предвидел такой поворот событий и разработал план действий. 

Ответ Украины на атаки на портовую инфраструктуру

В июле, на совещании у Президента Украины Владимира Зеленского, было решено не только ответить на атаки на портовую инфраструктуру, но и послать четкий сигнал России о том, что в Черном море нет безопасных мест для её кораблей.

"Перед украинскими властями стояла задача обеспечить работу нового зернового коридора и отразить угрозу со стороны российских судов. Решение первой задачи было найдено в демонстрации уязвимости российских портов", — говорится в сообщении.

Атака на военные корабли России

В ночь с 3 на 4 августа был запущен новый украинский дрон "Мамай", разработанный СБУ как экспериментальная модель. Его целью стал порт Новороссийск, куда после атак украинских дронов переместились корабли Черноморского флота.

Целью "Мамая" стал большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Фотографии атаки на него 4 августа быстро распространились по всему миру. На следующий день "Мамай" атаковал танкер "Sig".

Журналисты указывают, что эти атаки послужили четким посланием России о возможности взаимного удара по портам. Украинские оценки убытков России от этих атак исчислялись сотнями миллионов долларов.

Напомним, что в последние четыре месяца года Россия систематически теряла свои корабли в Черном море, что заставило ее переместить флот в более безопасное место — в Новороссийск. По предварительным данным экспертов, в настоящее время ЧФ РФ потерял 20% боеспособных судов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме