Атака на Новороссийск была важной для возобновления зернового коридора, — СМИ

Порт "Новороссийск". Фото: AP/Ritzau Scanpix

В августе 2023 года Украина осуществила удар по порту Новороссийска. Это был ключевой момент для возобновления работы "зернового коридора".

Об этом сообщает "Украинская правда".

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В сообщении говорится, что удар по порту вызвало недовольство международных союзников Украины.

Также говорится, что решение России прекратить участие в зерновой инициативе в июле 2023 года привело к усилению ракетных и дронных атак на порты Украины, особенно в Одесском регионе.

После этих событий Украина оказалась под морской блокадой. Однако, согласно источникам издания, Киев предвидел такой поворот событий и разработал план действий.

Ответ Украины на атаки на портовую инфраструктуру

В июле, на совещании у Президента Украины Владимира Зеленского, было решено не только ответить на атаки на портовую инфраструктуру, но и послать четкий сигнал России о том, что в Черном море нет безопасных мест для её кораблей.

"Перед украинскими властями стояла задача обеспечить работу нового зернового коридора и отразить угрозу со стороны российских судов. Решение первой задачи было найдено в демонстрации уязвимости российских портов", — говорится в сообщении.

Атака на военные корабли России

В ночь с 3 на 4 августа был запущен новый украинский дрон "Мамай", разработанный СБУ как экспериментальная модель. Его целью стал порт Новороссийск, куда после атак украинских дронов переместились корабли Черноморского флота.

Целью "Мамая" стал большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Фотографии атаки на него 4 августа быстро распространились по всему миру. На следующий день "Мамай" атаковал танкер "Sig".

Журналисты указывают, что эти атаки послужили четким посланием России о возможности взаимного удара по портам. Украинские оценки убытков России от этих атак исчислялись сотнями миллионов долларов.

Напомним, что в последние четыре месяца года Россия систематически теряла свои корабли в Черном море, что заставило ее переместить флот в более безопасное место — в Новороссийск. По предварительным данным экспертов, в настоящее время ЧФ РФ потерял 20% боеспособных судов.