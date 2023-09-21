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Атака "Нептунів" на Саки: експерт пояснив, завдяки чому її вдалося здійснити

21 вересня 2023 16:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Атака "Нептунів" на Саки: експерт пояснив, завдяки чому її вдалося здійснити
Запуск ракети "Нептун". Фото: Міноборони України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Масований ракетний удар по Криму, зокрема, по ключовому об’єкту, аеродрому Саки, стала можливою завдяки знищенню системи ППО окупантів С-400. Нинішня атака стала найпотужнішою за час повномасштабної російсько-української війни.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Масована атака

"Це дуже серйозний удар. До того ж, аеродром "Саки" не вперше стає ціллю української армії", — нагадав експерт.

Крім того, Снєгирьов підкреслив, що удар був масований — і обстрілювалася ціла низка військових об’єктів у Криму, зокрема, у Джанкої та під Севастополем (аеродром Бельбек).

Найпотужніший удар по Криму: деталі

Дмитро Снєгирьов відзначив багатоступінчатість цієї атаки українських сил.

Так, спочатку були використані безпілотні літальні апарати, а потім, коли системи протиповітряної оборони були змушені реагувати на дрони — власне ударів завдала ракетна система "Нептун".

Що сприяло масованому удару

Експерт пояснив, що така потужна і ефективна атака стала можливою через те, що раніше у Криму була знищена російська система ППО С-400.

"Це значно послабило протиповітряну оборону окупованого півострова і дозволило підготувати та провести цю атаку", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що в ніч проти четверга 21 вересня СБУ разом з ВМС завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму.

За попередніми даними, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім — запустили ракети "Нептун".

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