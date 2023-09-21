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Атака "Нептунов" на Саки: эксперт объяснил, благодаря чему ее удалось осуществить

21 сентября 2023 16:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Атака "Нептунов" на Саки: эксперт объяснил, благодаря чему ее удалось осуществить
Запуск ракеты "Нептун". Фото: Минобороны Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Массированный ракетный удар по Крыму, в частности, по ключевому объекту, аэродрому Саки, стал возможен благодаря уничтожению системы ПВО оккупантов С-400. Нынешняя атака стала самой мощной за время полномасштабной российско-украинской войны.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Массированная атака

"Это очень серьезный удар. К тому же аэродром Саки не впервые становится целью украинской армии", — напомнил эксперт.

Кроме того, Снегирев подчеркнул, что удар был массирован и обстреливался целый ряд военных объектов в Крыму, в частности, в Джанкое и под Севастополем (аэродром Бельбек).

Самый мощный удар по Крыму: детали

Дмитрий Снегирев отметил многоступенчатость этой атаки украинских сил.

Так, сначала были использованы беспилотные летательные аппараты, а потом, когда системы противовоздушной обороны были вынуждены реагировать на дроны — удары нанесла ракетная система "Нептун".

Что способствовало массированному удару

Эксперт пояснил, что столь мощная и эффективная атака стала возможной из-за того, что ранее в Крыму была уничтожена российская система ПВО С-400.

"Это значительно ослабило противовоздушную оборону оккупированного полуострова и позволило подготовить и провести эту атаку", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что в ночь на четверг 21 сентября СБУ вместе с ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму.

По предварительным данным, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты "Нептун".

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