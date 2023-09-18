Атака РФ на Україну: у Повітряних силах назвали кількість збитих дронів та ракет за ніч
У ніч проти 18 вересня Україна Росія атакувала Україну бойовими дронами Shahed-136/131 та ракетами повітряного базування моделей Х-101/Х-555/Х-55. Втім, українська протиповітряна оборона змогла знищити 18 ударних дронів та 17 крилатих ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Українська ППО успішно збиває російські дрони та ракети
Повідомляється, що атакуючі дрони рухалися двома маршрутами: з Приморсько-Ахтарська до РФ і з мису Чауда у напрямку Криму. З 24 помічених безпілотників, націлених на Миколаївську та Одеську території, 18 було знищено у процесі їхнього польоту засобами ППО.
Водночас з Волгоградської області були запущені ракети з бомбардувальників Ту-95МС. Відзначено участь восьми авіаційних апаратів та 17 запусків ракет моделей Х-101/Х-555/Х-55.
У Повітряних силах уточнили, що українська ППО успішно впоралася із загрозою, знищивши всі ракети в районі Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.
Нагадаємо, що напередодні осінньо-зимового періоду начальник розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив побоювання щодо можливих атак РФ з енергетики країни. При цьому він уточнив, що Україна активно розробляє стратегію протидії та відсічі на випадок нападу на енергосистему в холодну пору року.