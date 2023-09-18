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Атака РФ на Україну: у Повітряних силах назвали кількість збитих дронів та ракет за ніч

18 вересня 2023 08:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Атака РФ на Україну: у Повітряних силах назвали кількість збитих дронів та ракет за ніч
Український винищувач у небі. Фото: Збройні сили України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 18 вересня Україна Росія атакувала Україну бойовими дронами Shahed-136/131 та ракетами повітряного базування моделей Х-101/Х-555/Х-55. Втім, українська протиповітряна оборона змогла знищити 18 ударних дронів та 17 крилатих ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Повідомляється, що атакуючі дрони рухалися двома маршрутами: з Приморсько-Ахтарська до РФ і з мису Чауда у напрямку Криму. З 24 помічених безпілотників, націлених на Миколаївську та Одеську території, 18 було знищено у процесі їхнього польоту засобами ППО.

Водночас з Волгоградської області були запущені ракети з бомбардувальників Ту-95МС. Відзначено участь восьми авіаційних апаратів та 17 запусків ракет моделей Х-101/Х-555/Х-55.

У Повітряних силах уточнили, що українська ППО успішно впоралася із загрозою, знищивши всі ракети в районі Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

Повідомлення Повітряних сил України
Знищення російських дронів і ракет. Фото: Повітряні сили України

Нагадаємо, що напередодні осінньо-зимового періоду начальник розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив побоювання щодо можливих атак РФ з енергетики країни. При цьому він уточнив, що Україна активно розробляє стратегію протидії та відсічі на випадок нападу на енергосистему в холодну пору року.

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