Атака РФ на Украину: в Воздушных силах назвали количество сбитых дронов и ракет за ночь

Украинский истребитель в небе. Фото: Вооруженные силы Украины

В ночь на 18 сентября Украина Россия атаковала Украину боевыми дронами Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования моделей Х-101/Х-555/Х-55. Впрочем, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить 18 ударных дронов и 17 крылатых ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Сообщается, что атакующие дроны двигались по двум маршрутам: из Приморско-Ахтарска в РФ и с мыса Чауда в направлении Крыма. Из 24 замеченных беспилотников, нацеленных на Николаевскую и Одесскую территории, 18 были уничтожены в процессе их полета средствами ПВО.

В то же время, из Волгоградской области были запущены ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС. Отмечено участие восьми авиационных аппаратов и 17 запусков ракет моделей Х-101/Х-555/Х-55.

В Воздушных силах уточнили, что украинская ПВО успешно справилась с угрозой, уничтожив все ракеты в районе Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

Уничтожение российских дронов и ракет. Фото: Воздушные силы Украины

Напомним, что в преддверии осенне-зимнего периода, начальник разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил опасения относительно возможных атак РФ по энергетике страны. При этом он уточнил, что Украина активно разрабатывает стратегию противодействия и отпора на случай нападения на энергосистему в холодное время года.