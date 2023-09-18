Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Атака РФ на Украину: в Воздушных силах назвали количество сбитых дронов и ракет за ночь arrow

Атака РФ на Украину: в Воздушных силах назвали количество сбитых дронов и ракет за ночь

18 сентября 2023 08:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Атака РФ на Украину: в Воздушных силах назвали количество сбитых дронов и ракет за ночь
Украинский истребитель в небе. Фото: Вооруженные силы Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 18 сентября Украина Россия атаковала Украину боевыми дронами Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования моделей Х-101/Х-555/Х-55. Впрочем, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить 18 ударных дронов и 17 крылатых ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Читайте также:

Украинская ПВО успешно сбивает российские дроны и ракеты

Сообщается, что атакующие дроны двигались по двум маршрутам: из Приморско-Ахтарска в РФ и с мыса Чауда в направлении Крыма. Из 24 замеченных беспилотников, нацеленных на Николаевскую и Одесскую территории, 18 были уничтожены в процессе их полета средствами ПВО.

В то же время, из Волгоградской области были запущены ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС. Отмечено участие восьми авиационных аппаратов и 17 запусков ракет моделей Х-101/Х-555/Х-55. 

В Воздушных силах уточнили, что украинская ПВО успешно справилась с угрозой, уничтожив все ракеты в районе Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

Сообщение Воздушных сил Украины
Уничтожение российских дронов и ракет. Фото: Воздушные силы Украины

Напомним, что в преддверии осенне-зимнего периода, начальник разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил опасения относительно возможных атак РФ по энергетике страны. При этом он уточнил, что Украина активно разрабатывает стратегию противодействия и отпора на случай нападения на энергосистему в холодное время года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз