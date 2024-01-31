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Атака росіян на Харків — влада розповіла наслідки потужних обстрілів

31 січня 2024 01:56
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Атака росіян на Харків — влада розповіла наслідки потужних обстрілів
Наслідки атаки на Харків росіянами. Фото: Харківська ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Росіяни не припиняють атак по українських територіях. Все частіше під приціл ворога потрапляє Харківщина. Вночі 30 січня ворог атакував Слобідський район.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Мер Харкова розповів, що у Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибиті шибки.

"Зранку почнемо закривати вікна усіх постраждалих квартир. Є поневічені авто, але головне, що немає загиблих. Постраждали троє людей — всі у легкій формі", — йдеться у повідомленні.

Терехов наголосив, що російський агресор бʼє по житловим кварталам, туди, де немає жодної військової інфраструктури.

"Тероризм у чистому вигляді", — написав він.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків, в місті спалахнула пожежа. Влучання трапилося в одну з житлових забудов.

Водночас мер міста Ігор Терехов повідомив, що у місті сьогодні увечері пролунав потужний вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Харківської області, що в регіоні виникла загроза застосування балістичного озброєння.

війна
Харків
ракети
ракетний удар

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