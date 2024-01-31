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Атака россиян на Харьков — власти рассказали последствия мощных обстрелов

31 января 2024 01:56
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Атака россиян на Харьков — власти рассказали последствия мощных обстрелов
Последствия атаки в Харьков россиянами. Фото: Харьковская ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Россияне не прекращают атаки по украинским территориям. Все чаще под прицел неприятеля попадает Харьковщина. Ночью 30 января враг атаковал Слободской район.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Мэр Харькова рассказал, что в Слободском районе в двух многоэтажках выбиты стекла.

"Утром начнем закрывать окна всех пострадавших квартир. Есть изуродованные авто, но главное, что нет погибших. Пострадали три человека — все в легкой форме", — говорится в сообщении.

Терехов подчеркнул, что российский агрессор бьет по жилым кварталам, туда, где нет никакой военной инфраструктуры.

"Терроризм в чистом виде", — написал он.

Напомним, в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков, в городе вспыхнул пожар. Попадание произошло в одну из жилых застроек.

В то же время мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе сегодня вечером раздался мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Харьковской области, что в регионе возникла угроза применения баллистического вооружения.

война
Харьков
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