Повітряна тривога в Україні вночі 31 липня — атака "шахедів"

Ударний безпілотник летить повітряним простором. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня охопила ще й Житомирську область. Відбувається чергова атака ударних безпілотників на Київську, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську та інші області. Небезпека продовжується понад півтори години.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними українських захисників, у Житомирській області оголосили загрозу ударних БпЛА. Також військові попереджають про "шахеди" в Миколаївській області, які летять на Вінницьку та Одеську.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога поширилась і на Житомирську область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:41. Повітряні сили попередили про нові групи "шахедів", що летять із Херсонської області. Також повітряну тривогу оголосили у Вінницькій.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:06. Українські бійці попередили про рух "шахедів" у таких областях:

з Київської на Житомирську — курс південно-західний.

на півночі Чернігівської на Київську.

на півночі Сумської області на Чернігівську.

на півночі Херсонської на Миколаївську та Дніпропетровську.

з Одеської та Черкаської на Вінницьку з південного сходу.

Також військові зафіксували нові цілі в Сумській області, які прямують на південний захід.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Крім того, низка дронів рухається в бік Києва.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога продовжується в Україні.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:30. Повітряні сили попереджають про "шахед" в бік Борисполя Київської області, Миколаєва з півдня, а також на Дніпро з заходу.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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