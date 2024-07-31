Повітряна тривога в Україні вночі 31 липня — атака "шахедів"

Атака "шахедів" на Україну — в яких областях зафіксували БпЛА
Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня охопила ще й Житомирську область. Відбувається чергова атака ударних безпілотників на Київську, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську та інші області. Небезпека продовжується понад півтори години.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога вночі 31 липня
За даними українських захисників, у Житомирській області оголосили загрозу ударних БпЛА. Також військові попереджають про "шахеди" в Миколаївській області, які летять на Вінницьку та Одеську.
Таким чином повітряна тривога поширилась і на Житомирську область.
Оновлено 00:41. Повітряні сили попередили про нові групи "шахедів", що летять із Херсонської області. Також повітряну тривогу оголосили у Вінницькій.
Оновлено 01:06. Українські бійці попередили про рух "шахедів" у таких областях:
- з Київської на Житомирську — курс південно-західний.
- на півночі Чернігівської на Київську.
- на півночі Сумської області на Чернігівську.
- на півночі Херсонської на Миколаївську та Дніпропетровську.
- з Одеської та Черкаської на Вінницьку з південного сходу.
Також військові зафіксували нові цілі в Сумській області, які прямують на південний захід.
Крім того, низка дронів рухається в бік Києва.
Повітряна тривога продовжується в Україні.
Оновлено 01:30. Повітряні сили попереджають про "шахед" в бік Борисполя Київської області, Миколаєва з півдня, а також на Дніпро з заходу.
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