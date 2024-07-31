Воздушная тревога в Украине ночью 31 июля - атака "шахедов"

Атака "шахедов" на Украину — в каких областях зафиксировали БпЛА
Воздушная тревога в Украине 31 июля охватила еще и Житомирскую область. Происходит очередная атака ударных беспилотников в Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Николаевскую и другие области. Опасность продолжается более полутора часов.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога ночью 31 июля
По данным украинских защитников, в Житомирской области была объявлена угроза ударных БпЛА. Также военные предупреждают о "шахедах" в Николаевской области, которые летят в Винницкую и Одесскую.
Таким образом, воздушная тревога распространилась и на Житомирскую область.
Обновлено 00:41. Воздушные силы предупредили о новых группах "шахедов", летящих из Херсонской области. Также воздушную тревогу объявили в Винницкой области.
Обновлено 01:06. Украинские бойцы предупредили о движении "шахедов" в следующих областях:
- с Киевской на Житомирскую - курс юго-западный.
- на севере Черниговской Киевской.
- на севере Сумской области Чернигов.
- на севере Херсонской Николаевской и Днепропетровской.
- с Одесской и Черкасской на Винницкую с юго-востока.
Также военные зафиксировали новые цели в Сумской области, следующие на юго-запад.
Кроме того, ряд дронов движется в сторону Киева.
Воздушная тревога продолжается в Украине.
Обновлено 01:30. Воздушные силы предупреждают о "шахеде" в сторону Борисполя Киевской области, Николаева с юга, а также на Днепр с запада.
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