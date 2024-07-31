Воздушная тревога в Украине ночью 31 июля - атака "шахедов"

Ударный беспилотник летит воздушным пространством. Фото: Reuters

Воздушная тревога в Украине 31 июля охватила еще и Житомирскую область. Происходит очередная атака ударных беспилотников в Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Николаевскую и другие области. Опасность продолжается более полутора часов.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным украинских защитников, в Житомирской области была объявлена угроза ударных БпЛА. Также военные предупреждают о "шахедах" в Николаевской области, которые летят в Винницкую и Одесскую.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога распространилась и на Житомирскую область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:41. Воздушные силы предупредили о новых группах "шахедов", летящих из Херсонской области. Также воздушную тревогу объявили в Винницкой области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:06. Украинские бойцы предупредили о движении "шахедов" в следующих областях:

с Киевской на Житомирскую - курс юго-западный.

на севере Черниговской Киевской.

на севере Сумской области Чернигов.

на севере Херсонской Николаевской и Днепропетровской.

с Одесской и Черкасской на Винницкую с юго-востока.

Также военные зафиксировали новые цели в Сумской области, следующие на юго-запад.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Кроме того, ряд дронов движется в сторону Киева.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога продолжается в Украине.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:30. Воздушные силы предупреждают о "шахеде" в сторону Борисполя Киевской области, Николаева с юга, а также на Днепр с запада.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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