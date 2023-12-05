Атака "шахедів" продовжується — куди летять цілі ворога
5 грудня 2023 01:19
оновлено: 01:41
Безпілотник летить над областями. Фото: Twitter
Повітряна тривога в Україні зараз, 5 грудня, зміщується на західні області. Однак окрім загрози "шахедів", також є ракетна небезпека на сході та півдні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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За даними українських військових, вдалося зафіксувати дві групи ворожих безпілотників:
- перші перебуває на півночі Вінницької області;
- друга — увійшла в Вінницьку область із Черкаської.
Обидві групи тримають курс на захід.
Повітряна тривога продовжується в таких областях:
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Харківській.
Оновлено 01:39. Областями різко прокотився відбій повітряної тривоги. Наразі є загроза лише в Вінницькій та Хмельницькій областях.
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