Атака "шахедів" продовжується — куди летять цілі ворога

Безпілотник летить над областями. Фото: Twitter

Повітряна тривога в Україні зараз, 5 грудня, зміщується на західні області. Однак окрім загрози "шахедів", також є ракетна небезпека на сході та півдні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських військових, вдалося зафіксувати дві групи ворожих безпілотників:

перші перебуває на півночі Вінницької області;

друга — увійшла в Вінницьку область із Черкаської.

Обидві групи тримають курс на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога продовжується в таких областях:

Хмельницькій,

Вінницькій,

Черкаській,

Миколаївській,

Херсонській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Донецькій,

Харківській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:39. Областями різко прокотився відбій повітряної тривоги. Наразі є загроза лише в Вінницькій та Хмельницькій областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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