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Атака "шахедів" продовжується — куди летять цілі ворога

5 грудня 2023 01:19
оновлено: 01:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Атака "шахедів" продовжується — куди летять цілі ворога
Безпілотник летить над областями. Фото: Twitter
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 5 грудня, зміщується на західні області. Однак окрім загрози "шахедів", також є ракетна небезпека на сході та півдні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських військових, вдалося зафіксувати дві групи ворожих безпілотників:

  • перші перебуває на півночі Вінницької області;
  • друга — увійшла в Вінницьку область із Черкаської.

Обидві групи тримають курс на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога продовжується в таких областях:

  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Харківській. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 5 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:39. Областями різко прокотився відбій повітряної тривоги. Наразі є загроза лише в Вінницькій та Хмельницькій областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 5 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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