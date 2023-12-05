Атака "шахедов" продолжается - куда летят целые врага

Беспилотник летит над областями. Фото: Twitter

Воздушная тревога в Украине сейчас, 5 декабря, смещается в западные области. Однако, кроме угрозы "шахедов", также есть ракетная опасность на востоке и юге.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным украинских военных, удалось зафиксировать две группы вражеских беспилотников:

первые находятся на севере Винницкой области;

вторая – вошла в Винницкую область из Черкасской.

Обе группы держат курс на мероприятие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога продолжается в следующих областях:

Хмельницкой,

Винницкой,

Черкасской,

Николаевской,

Херсонской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Донецкой,

Харьковской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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