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Атака "шахедов" продолжается - куда летят целые врага

5 декабря 2023 01:19
обновлено: 01:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Атака "шахедов" продолжается - куда летят целые врага
Беспилотник летит над областями. Фото: Twitter
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 5 декабря, смещается в западные области. Однако, кроме угрозы "шахедов", также есть ракетная опасность на востоке и юге.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным украинских военных, удалось зафиксировать две группы вражеских беспилотников:

  • первые находятся на севере Винницкой области;
  • вторая – вошла в Винницкую область из Черкасской.

Обе группы держат курс на мероприятие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога продолжается в следующих областях:

  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Донецкой,
  • Харьковской.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 5 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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