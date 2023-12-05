Атака "шахедов" продолжается - куда летят целые врага
5 декабря 2023 01:19
обновлено: 01:24
Беспилотник летит над областями. Фото: Twitter
Воздушная тревога в Украине сейчас, 5 декабря, смещается в западные области. Однако, кроме угрозы "шахедов", также есть ракетная опасность на востоке и юге.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Читайте также:
По данным украинских военных, удалось зафиксировать две группы вражеских беспилотников:
- первые находятся на севере Винницкой области;
- вторая – вошла в Винницкую область из Черкасской.
Обе группы держат курс на мероприятие.
Воздушная тревога продолжается в следующих областях:
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Донецкой,
- Харьковской.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!