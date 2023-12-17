Повітряна тривога шириться далі зараз 17 грудня — загроза ракет та БпЛА

Атака "шахедів" триває — мапа тривог "червоніє" областями
Повітряна тривога в Україні зараз, 17 грудня, триває досі. Повітряні сили попереджають про рух безпілотників із Черкаської області в північно-західному напрямку. Також на сторожі сили ППО, які вже відпрацювали в деяких областях.
Про небезпеку повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Повітряна тривога шириться далі зараз 17 грудня
Військові попереджають про "шахеди" з Черкаської області в північно-західному напрямку.
Наразі повітряна тривога "оселилась" в таких областях:
Оновлено 00:33. Небезпека охопила Житомирську область. Відбій пролунав у Черкаській та Кіровоградській областях.
Повітряні сили попереджають про загрозу для Вінницької та Житомирської області.
Оновлено 00:38. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про політ БпЛА в Вінницькій області в напрямку заходу.
Оновлено 00:49. Ракетна небезпека в Харківській області. Про це йдеться в попередженні Повітряних сил.
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