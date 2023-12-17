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Атака "шахедів" триває — мапа тривог "червоніє" областями

17 грудня 2023 00:26
оновлено: 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога шириться далі зараз 17 грудня — загроза ракет та БпЛА
ППО працює по ворожих цілях. Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 17 грудня, триває досі. Повітряні сили попереджають про рух безпілотників із Черкаської області в північно-західному напрямку. Також на сторожі сили ППО, які вже відпрацювали в деяких областях.

Про небезпеку повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога шириться далі зараз 17 грудня

Військові попереджають про "шахеди" з Черкаської області в північно-західному напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога "оселилась" в таких областях:

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:33. Небезпека охопила Житомирську область. Відбій пролунав у Черкаській та Кіровоградській областях.

Повітряні сили попереджають про загрозу для Вінницької та Житомирської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 грудня
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 грудня

Оновлено 00:38. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про політ БпЛА в Вінницькій області в напрямку заходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 00:49. Ракетна небезпека в Харківській області. Про це йдеться в попередженні Повітряних сил.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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