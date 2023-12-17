Воздушная тревога продолжается сейчас 17 декабря — опасность ракет и БпЛА

Атака "шахедов" продолжается - карта тревог "краснеет" по областям
Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 декабря, продолжается по сей день. Воздушные силы предупреждают о движении беспилотников из Черкасской области в северо-западном направлении. Также на страже силы ПВО, уже отработавшие в некоторых областях.
Об опасности сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
Воздушная тревога распространяется дальше 17 декабря
Военные предупреждают о "шахедах" из Черкасской области в северо-западном направлении.
В настоящее время воздушная тревога "поселилась" в следующих областях:
Обновлено 00:33. Опасности охватила Житомирская область. Отбой раздался в Черкасской и Кировоградской областях.
Воздушные силы предупреждают об угрозе Винницкой и Житомирской области.
Обновлено 00:38. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о полете БпЛА в Винницкой области в направлении мероприятия.
Обновлено 00:49. Ракетная опасность в Харьковской области Об этом говорится в предупреждении воздушных сил.
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