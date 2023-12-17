Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Атака "шахедов" продолжается - карта тревог "краснеет" по областям arrow

Атака "шахедов" продолжается - карта тревог "краснеет" по областям

17 декабря 2023 00:26
обновлено: 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога продолжается сейчас 17 декабря — опасность ракет и БпЛА
ПВО работает по враждебным целям. Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 декабря, продолжается по сей день. Воздушные силы предупреждают о движении беспилотников из Черкасской области в северо-западном направлении. Также на страже силы ПВО, уже отработавшие в некоторых областях.

Об опасности сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога распространяется дальше 17 декабря

Военные предупреждают о "шахедах" из Черкасской области в северо-западном направлении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога "поселилась" в следующих областях:

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 17 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:33. Опасности охватила Житомирская область. Отбой раздался в Черкасской и Кировоградской областях.

Воздушные силы предупреждают об угрозе Винницкой и Житомирской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 17 декабря
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 17 декабря

Обновлено 00:38. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о полете БпЛА в Винницкой области в направлении мероприятия.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 00:49. Ракетная опасность в Харьковской области Об этом говорится в предупреждении воздушных сил.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме