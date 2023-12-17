Воздушная тревога продолжается сейчас 17 декабря — опасность ракет и БпЛА

ПВО работает по враждебным целям. Фото: Генштаб ВСУ

Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 декабря, продолжается по сей день. Воздушные силы предупреждают о движении беспилотников из Черкасской области в северо-западном направлении. Также на страже силы ПВО, уже отработавшие в некоторых областях.

Об опасности сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Военные предупреждают о "шахедах" из Черкасской области в северо-западном направлении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога "поселилась" в следующих областях:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:33. Опасности охватила Житомирская область. Отбой раздался в Черкасской и Кировоградской областях.

Воздушные силы предупреждают об угрозе Винницкой и Житомирской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 17 декабря

Обновлено 00:38. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о полете БпЛА в Винницкой области в направлении мероприятия.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 00:49. Ракетная опасность в Харьковской области Об этом говорится в предупреждении воздушных сил.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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