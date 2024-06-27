Повітряна тривога зараз, уночі 27 червня, в Україні — які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА та КАБів

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Повітряну тривогу зараз, уночі в четвер, 27 червня, оголосили в 11 областях Україні. Червоні на карті повітряних тривог Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська й Тернопільська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА, а Харківська область перебуває під ударом КАБів.

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Карта повітряних тривог станом на 01:35 27 червня

Чому оголосили повітряну тривогу вночі 27 червня

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили через пуски КАБів. У більшості ж областей триває атака ударних БпЛА. Станом на 01:35 безпілотники на межі Хмельницької та Чернівецької областей тримали курс на захід. Ударні БпЛА на півдні Вінницької області летіли в напрямку Хмельницької області, а дрони з Кіровоградської області прямували на Вінницьку область.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, уночі в четвер, 27 червня, пролунали вибухи в Харківській області. Перед цим у Повітряних Силах ЗС України попередили про пуски КАБ із тактичної авіації в Харківській області.

Також ми повідомляли про те, що в середу, 26 червня, російські окупанти вдарили КАБами по місту Дергачі Харківської області. Унаслідок цього обстрілу кількість постраждалих сягнули майже десятка. Серед поранених є діти.