Воздушная тревога сейчас, ночью 27 июня, в Украине — какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА и КАБов

Атака ударными БпЛА и КАБами

Воздушную тревогу сейчас ночью в четверг, 27 июня, объявили в 11 областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Харьковская и Тернопольская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА, а Харьковская область находится под ударом КАБов.

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Карта воздушных тревог на 01:35 27 июня

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