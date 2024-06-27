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Атака ударными БпЛА и КАБами — какие области Украины под угрозой

27 июня 2024 01:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас, ночью 27 июня, в Украине — какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА и КАБов
Атака ударными БпЛА и КАБами
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас ночью в четверг, 27 июня, объявили в 11 областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Харьковская и Тернопольская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА, а Харьковская область находится под ударом КАБов.

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Карта воздушных тревог на 01:35 27 июня

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дрон Шахид-136
воздушная тревога
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