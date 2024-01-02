Авіаексперт розповів, скільки масованих атак можуть провести окупанти

Зліт стратегічного бомбардувальника-ракетоносія Ту-95 з аеродрому "Оленья". Ілюстративне фото: росЗМІ

Повітряно-космічні сили Росії можуть здійснити ще три масовані ракетні атаки по території України. Після чого в рядах російської стратегічної авіації може знову відбутися тривала перерва.

Про це повідомив авіаексперт Валерій Романенко в етері телемарафону.

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За словами експерта, російські бомбардувальники-ракетоносії Ту-95 та Ту-22 можуть вилітати навіть сьогодні, бо крилатих ракет для таких машин росіяни мають вдосталь.

"Згідно з даними ГУР, росіяни здатні випускати в місяць близько 120 ракет. Тобто вони зможуть повторити атаку прямо сьогодні — ракет в них вистачає. Вони випустили 10 "Кинджалів", а пан Ігнат казав, що їхній запас — 100 "Кинджалів" (на цей час мінус 15). Крилатих ракет в них загалом понад 450 було на кінець року", — розповів Валерій Романенко.

Експерт додав, що Росія може зробити ще декілька кілька таких масованих ракетних запусків, після чого або бомбардувальники-ракетоносії знову будуть стояти в ангарах, або ж російські вояки знову розпочнуть запускати дрони-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, що сьогодні Росія завдала чергового ракетного удару по Києву сьогодні, 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Повідомлялося про застосування російських аеробалістичних ракет "Кинджал". Такими ракетами був атакований і Харків. Постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу.