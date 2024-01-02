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Авиаэксперт рассказал, сколько массированных атак могут провести оккупанты

2 января 2024 17:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Авиаэксперт рассказал, сколько массированных атак могут провести оккупанты
Взлет стратегического бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95 с аэродрома "Оленья". Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Воздушно-космические силы России могут совершить еще три массированных ракетных атаки по территории Украины. После чего у российской стратегической авиации может снова состояться длительный перерыв.

Об этом сообщил авиаэксперт Валерий Романенко в эфире телемарафона.

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По словам эксперта, российские бомбардировщики-ракетоносители Ту-95 и Ту-22 могут вылетать даже сегодня, потому что крылатых ракет для таких машин у россиян достаточно.

"Согласно данным ГУР, россияне способны выпускать в месяц около 120 ракет. То есть они смогут повторить атаку прямо сегодня - ракет у них хватает. Они выпустили 10 "Кинжалов", а господин Игнат говорил, что их запас - 100 "Кинжалов" (на это время минус 15). Крылатых ракет у них в общей сложности более 450 было на конец года", — рассказал Валерий Романенко.

Эксперт добавил, что Россия может совершить еще несколько таких массированных ракетных запусков, после чего либо бомбардировщики-ракетоносители снова будут стоять в ангарах, либо же российские воины снова начнут запускать дроны-камикадзе Shahed-136.

Напомним, что сегодня Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву сегодня, 2 января. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Сообщалось о применении российских аэробалистических ракет "Кинжал". Такими ракетами был атакован и Харьков. Пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей.

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