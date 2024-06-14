Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Військовослужбовці полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

У бригаді спецпризначення "Азов" шукають спеціаліста на посаду помічника начальника служби закупівель. У кандидата має бути вища юридична або економічна освіта та досвід роботи у проведенні закупівель через систему Prozorro. Грошове забезпечення — до 125 000 гривень на місяць.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 13 червня.

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Обов'язки помічника начальника служби закупівель у бригаді "Азов"

Азовці обіцяють гідне матеріальне забезпечення, а також

забезпечення речовим майном та харчуванням і гарантовану відпустку — 30+10 днів — з правом виїзду за кордон.

Список обов'язків:

за відсутності начальника служби організації закупівель — виконувати його обов’язки;

ведення та оформлення протоколів та прийнятих за їх результатами рішень;

приймати участь у здійсненні планування закупівель, складанні, затвердженні річного плану закупівель, додатку до річного плану закупівель та змін до них, а також визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

здійснювати перевірку пропозицій учасників на відповідність вимогам тендерної документації та відповідним положенням Закону України "Про публічні закупівлі";

оприлюднювати інформацію про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу (через систему Prozorro).

Вакансія помічника начальника служби закупівель у бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Після успішної співбесіди кандидату на вакансію пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт із ЗСУ. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.

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