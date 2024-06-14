Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Азов розширює одну зі служб полку — які вакансії відкрились
У бригаді спецпризначення "Азов" шукають спеціаліста на посаду помічника начальника служби закупівель. У кандидата має бути вища юридична або економічна освіта та досвід роботи у проведенні закупівель через систему Prozorro. Грошове забезпечення — до 125 000 гривень на місяць.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 13 червня.
Обов'язки помічника начальника служби закупівель у бригаді "Азов"
Азовці обіцяють гідне матеріальне забезпечення, а також
забезпечення речовим майном та харчуванням і гарантовану відпустку — 30+10 днів — з правом виїзду за кордон.
Список обов'язків:
- за відсутності начальника служби організації закупівель — виконувати його обов’язки;
- ведення та оформлення протоколів та прийнятих за їх результатами рішень;
- приймати участь у здійсненні планування закупівель, складанні, затвердженні річного плану закупівель, додатку до річного плану закупівель та змін до них, а також визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;
- здійснювати перевірку пропозицій учасників на відповідність вимогам тендерної документації та відповідним положенням Закону України "Про публічні закупівлі";
- оприлюднювати інформацію про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу (через систему Prozorro).
Після успішної співбесіди кандидату на вакансію пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт із ЗСУ. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.
Які ще працівники потрібні "Азову"
Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "психолог". Шукають спеціалістів, в яких є досвід роботи з людьми з психотравмами. Також легендарна бригада шукає в свої батальйони та інші підрозділи начальника складу.
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