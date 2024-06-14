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Азов розширює одну зі служб полку — які вакансії відкрились

14 червня 2024 03:23
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Військовослужбовці полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У бригаді спецпризначення "Азов" шукають спеціаліста на посаду помічника начальника служби закупівель. У кандидата має бути вища юридична або економічна освіта та досвід роботи у проведенні закупівель через систему Prozorro. Грошове забезпечення — до 125 000 гривень на місяць. 

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 13 червня. 

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Обов'язки помічника начальника служби закупівель у бригаді "Азов"

Азовці обіцяють гідне матеріальне забезпечення, а також 
забезпечення речовим майном та харчуванням і гарантовану відпустку — 30+10 днів — з правом виїзду за кордон. 

Список обов'язків:

  • за відсутності начальника служби організації закупівель — виконувати його обов’язки;
  • ведення та оформлення протоколів та прийнятих за їх результатами рішень;
  • приймати участь у здійсненні планування закупівель, складанні, затвердженні річного плану закупівель, додатку до річного плану закупівель та змін до них, а також визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;
  • здійснювати перевірку пропозицій учасників на відповідність вимогам тендерної документації та відповідним положенням Закону України "Про публічні закупівлі";
  • оприлюднювати інформацію про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу (через систему Prozorro). 
Вакансія помічника начальника служби закупівель у бригаді "Азов"
Вакансія помічника начальника служби закупівель у бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Після успішної співбесіди кандидату на вакансію пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт із ЗСУ. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "психолог". Шукають спеціалістів, в яких є досвід роботи з людьми з психотравмами. Також легендарна бригада шукає в свої батальйони та інші підрозділи начальника складу.

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військовослужбовці
мобілізація
військова підготовка
Рекрутинг
війна
полк "Азов"

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