Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Азов расширяет одну из служб полка — какие вакансии открылись
В бригаде спецназначения "Азов" ищут специалиста на должность помощника начальника службы закупок. У кандидата должно быть высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в проведении закупок в системе Prozorro. Денежное довольствие — до 125 000 гривен в месяц.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 13 июня.
Обязанности помощника начальника службы закупок в бригаде "Азов"
Азовцы обещают достойное материальное обеспечение, вещевое и продснабжение, а также гарантированный отпуск — 30+10 — дней с правом выезда за границу.
Список обязанностей:
- при отсутствии начальника службы организации закупок — выполнять его обязанности;
- ведение и оформление протоколов и принятых по их результатам решений;
- принимать участие в осуществлении планирования закупок, составлении, утверждении годового плана закупок, приложении к годовому плану закупок и изменениям к ним, а также определении потребности в закупаемых товарах, работах и услугах;
- осуществлять проверку предложений участников на соответствие требованиям тендерной документации и соответствующим положениям Закона "О публичных закупках";
- обнародовать информацию о публичных закупках на веб-портале Уполномоченного органа (через систему Prozorro).
После успешного собеседования кандидату на вакансию предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт с ВСУ. За исполнение обязанностей в зоне боевых действий предусматривается доплата – 3 300 грн/день.
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