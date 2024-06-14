Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Военнослужащие полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ

В бригаде спецназначения "Азов" ищут специалиста на должность помощника начальника службы закупок. У кандидата должно быть высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в проведении закупок в системе Prozorro. Денежное довольствие — до 125 000 гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 13 июня.

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Обязанности помощника начальника службы закупок в бригаде "Азов"

Азовцы обещают достойное материальное обеспечение, вещевое и продснабжение, а также гарантированный отпуск — 30+10 — дней с правом выезда за границу.

Список обязанностей:

при отсутствии начальника службы организации закупок — выполнять его обязанности;

ведение и оформление протоколов и принятых по их результатам решений;

принимать участие в осуществлении планирования закупок, составлении, утверждении годового плана закупок, приложении к годовому плану закупок и изменениям к ним, а также определении потребности в закупаемых товарах, работах и услугах;

осуществлять проверку предложений участников на соответствие требованиям тендерной документации и соответствующим положениям Закона "О публичных закупках";

обнародовать информацию о публичных закупках на веб-портале Уполномоченного органа (через систему Prozorro).

Вакансия помощника начальника службы закупок в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

После успешного собеседования кандидату на вакансию предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт с ВСУ. За исполнение обязанностей в зоне боевых действий предусматривается доплата – 3 300 грн/день.

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