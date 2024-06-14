Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Азов расширяет одну из служб полка — какие вакансии открылись arrow

Азов расширяет одну из служб полка — какие вакансии открылись

14 июня 2024 03:23
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Военнослужащие полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В бригаде спецназначения "Азов" ищут специалиста на должность помощника начальника службы закупок. У кандидата должно быть высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в проведении закупок в системе Prozorro. Денежное довольствие — до 125 000 гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 13 июня.

Читайте также:

Обязанности помощника начальника службы закупок в бригаде "Азов"

Азовцы обещают достойное материальное обеспечение, вещевое и продснабжение, а также гарантированный отпуск — 30+10 — дней с правом выезда за границу.

Список обязанностей:

  • при отсутствии начальника службы организации закупок — выполнять его обязанности;
  • ведение и оформление протоколов и принятых по их результатам решений;
  • принимать участие в осуществлении планирования закупок, составлении, утверждении годового плана закупок, приложении к годовому плану закупок и изменениям к ним, а также определении потребности в закупаемых товарах, работах и услугах;
  • осуществлять проверку предложений участников на соответствие требованиям тендерной документации и соответствующим положениям Закона "О публичных закупках";
  • обнародовать информацию о публичных закупках на веб-портале Уполномоченного органа (через систему Prozorro).
Вакансия помощника начальника службы закупок в бригаде "Азов"
Вакансия помощника начальника службы закупок в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

После успешного собеседования кандидату на вакансию предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт с ВСУ. За исполнение обязанностей в зоне боевых действий предусматривается доплата – 3 300 грн/день.

Какие еще профессионалы нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "психолог". Ищут специалистов, у которых есть опыт работы с людьми с психотравмами. Также легендарная бригада ищет в свои батальоны и другие подразделения начальника склада.

вакансии
военнослужащие
мобилизация
военная подготовка
Рекрутинг
война
полк "Азов"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина