"Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Бійці полку "Азов" у шерензі. Фото: azov.org.ua

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" шукають добровольців, хоча відомо, що потрапити до полку нелегко. Підрозділ шукає фахівців різноманітних спеціальностей, про що свідчать оприлюднені 27 вакансій та щедра зарплатня до 125 тис. грн.

Відповідні вакансії вказані на платформі з пошуку роботи Work.ua.

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Зазначається, що "Азову" потрібні вмотивовані добровольці, які прагнуть внести лепту в наближення перемоги України у складі бойових підрозділів, медиків та тилу.

"Попередній бойовий досвід та служба у війську — не обов’язкові. Досвідчені інструктори з колосальним бойовим досвідом навчають рекрутів усього необхідного. Саме в "Азові" ти можеш стати справжнім професіоналом військової справи. Потрібні лише бажання вдосконалюватись та щоденна наполеглива праця", — йдеться в описі.

До бригади можуть долучитися як цивільні, так і військові, що бажають перевестись з інших частин. Можна також скористатись не лише платформою, а й прибути до центрів комплектації в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Зокрема, можна скористатись телефоном: +38 (073) 033 43 08, чи електронною поштою: [email protected].

Які вакансії пропонує полк "Азов"

Наразі на платформі зазначено перелік із 27 вакансій, серед яких:

автоелектрик;

анестезіолог;

водій (категорії D, DE);

водій (категорії С, СЕ);

водій трала;

водій-механік танка;

дизеліст;

електромонтер;

зв’язківець;

зварювальник;

інженер з ремонту дронів;

інструктор з тактичної медицини рівня бойовий медик;

кухар;

лікар з невідкладних станів;

логіст;

майстер БпЛА;

механік-радіотелеграфіст;

моторист;

начальник складу;

оператор БпЛА;

парамедик;

пілот FPV-дрона;

психолог;

сапер;

стрілець;

токар;

фельдшер.

Обіцяють зарплату від 25 тисяч до 125 тисяч гривень, також можливі доплати у розмірі 3300 грн/день за перебування в зоні бойових дій.

Нагадаємо, що відомо як можна потрапити у бажаний підрозділ ЗСУ та за своєю спеціальністю. Фахівці дали кілька важливих порад.