"Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают
Бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" ищут добровольцев, хотя известно, что попасть в полк нелегко. Подразделение ищет специалистов разных специальностей, о чем свидетельствуют обнародованные 27 вакансий и щедрая зарплата до 125 тыс. грн.
Соответствующие вакансии указаны на платформе с поиска работы Work.ua.
Вакансии в полку "Азов"
Отмечается, что "Азову" нужны мотивированные добровольцы, стремящиеся внести лепту в приближающуюся победу Украины в составе боевых подразделений, медиков и тыла.
"Предыдущий боевой опыт и служба в армии — не обязательны. Опытные инструкторы с колоссальным боевым опытом обучают рекрутам всего необходимого. Именно в "Азове" ты можешь стать настоящим профессионалом военного дела. Нужны только желания совершенствоваться и ежедневный упорный труд", — говорится в описании.
К бригаде могут присоединиться как гражданские, так и военные, желающие перевестись из других частей. Можно также воспользоваться не только платформой, но и прибыть в центры комплектации в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.
В частности, можно воспользоваться телефоном: +38 (073) 033 43 08 или электронной почтой: [email protected].
Какие вакансии предлагает полк "Азов"
На платформе указан перечень из 27 вакансий, среди которых:
- автоэлектрик;
- анестезиолог;
- водитель (категории D, DE);
- водитель (категории С, СЭ);
- водитель трала;
- водитель-механик танка;
- дизелист;
- электромонтер;
- связист;
- сварщик;
- инженер по ремонту дронов;
- инструктор по тактической медицине уровня боевой медик;
- повар;
- врач по неотложным состояниям;
- логист;
- мастер БпЛА;
- механик-радиотелеграфист;
- моторист;
- начальник склада;
- оператор БпЛА;
- парамедик;
- пилот FPV-дрона;
- психолог;
- сапер;
- стрелок;
- токарь;
- фельдшер.
Обещают зарплату от 25 тысяч до 125 тысяч гривен, возможны доплаты в размере 3300 грн/день за пребывание в зоне боевых действий.
Напомним, что известно, как можно попасть в желаемое подразделение ВСУ и по своей специальности. Специалисты дали несколько важных советов.
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