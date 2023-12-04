"Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

Бойцы полка "Азов" в шеренге. Фото: azov.org.ua

Бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" ищут добровольцев, хотя известно, что попасть в полк нелегко. Подразделение ищет специалистов разных специальностей, о чем свидетельствуют обнародованные 27 вакансий и щедрая зарплата до 125 тыс. грн.

Соответствующие вакансии указаны на платформе с поиска работы Work.ua.

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Вакансии в полку "Азов"

Отмечается, что "Азову" нужны мотивированные добровольцы, стремящиеся внести лепту в приближающуюся победу Украины в составе боевых подразделений, медиков и тыла.

"Предыдущий боевой опыт и служба в армии — не обязательны. Опытные инструкторы с колоссальным боевым опытом обучают рекрутам всего необходимого. Именно в "Азове" ты можешь стать настоящим профессионалом военного дела. Нужны только желания совершенствоваться и ежедневный упорный труд", — говорится в описании.

К бригаде могут присоединиться как гражданские, так и военные, желающие перевестись из других частей. Можно также воспользоваться не только платформой, но и прибыть в центры комплектации в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.

В частности, можно воспользоваться телефоном: +38 (073) 033 43 08 или электронной почтой: [email protected].

Какие вакансии предлагает полк "Азов"

На платформе указан перечень из 27 вакансий, среди которых:

автоэлектрик;

анестезиолог;

водитель (категории D, DE);

водитель (категории С, СЭ);

водитель трала;

водитель-механик танка;

дизелист;

электромонтер;

связист;

сварщик;

инженер по ремонту дронов;

инструктор по тактической медицине уровня боевой медик;

повар;

врач по неотложным состояниям;

логист;

мастер БпЛА;

механик-радиотелеграфист;

моторист;

начальник склада;

оператор БпЛА;

парамедик;

пилот FPV-дрона;

психолог;

сапер;

стрелок;

токарь;

фельдшер.

Обещают зарплату от 25 тысяч до 125 тысяч гривен, возможны доплаты в размере 3300 грн/день за пребывание в зоне боевых действий.

Напомним, что известно, как можно попасть в желаемое подразделение ВСУ и по своей специальности. Специалисты дали несколько важных советов.