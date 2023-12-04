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"Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

4 декабря 2023 04:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают
Бойцы полка "Азов" в шеренге. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" ищут добровольцев, хотя известно, что попасть в полк нелегко. Подразделение ищет специалистов разных специальностей, о чем свидетельствуют обнародованные 27 вакансий и щедрая зарплата до 125 тыс. грн.

Соответствующие вакансии указаны на платформе с поиска работы Work.ua.

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Отмечается, что "Азову" нужны мотивированные добровольцы, стремящиеся внести лепту в приближающуюся победу Украины в составе боевых подразделений, медиков и тыла.

"Предыдущий боевой опыт и служба в армии — не обязательны. Опытные инструкторы с колоссальным боевым опытом обучают рекрутам всего необходимого. Именно в "Азове" ты можешь стать настоящим профессионалом военного дела. Нужны только желания совершенствоваться и ежедневный упорный труд", — говорится в описании.

К бригаде могут присоединиться как гражданские, так и военные, желающие перевестись из других частей. Можно также воспользоваться не только платформой, но и прибыть в центры комплектации в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.

В частности, можно воспользоваться телефоном: +38 (073) 033 43 08 или электронной почтой: [email protected].

Какие вакансии предлагает полк "Азов"

На платформе указан перечень из 27 вакансий, среди которых:

  • автоэлектрик;
  • анестезиолог;
  • водитель (категории D, DE);
  • водитель (категории С, СЭ);
  • водитель трала;
  • водитель-механик танка;
  • дизелист;
  • электромонтер;
  • связист;
  • сварщик;
  • инженер по ремонту дронов;
  • инструктор по тактической медицине уровня боевой медик;
  • повар;
  • врач по неотложным состояниям;
  • логист;
  • мастер БпЛА;
  • механик-радиотелеграфист;
  • моторист;
  • начальник склада;
  • оператор БпЛА;
  • парамедик;
  • пилот FPV-дрона;
  • психолог;
  • сапер;
  • стрелок;
  • токарь;
  • фельдшер.

Обещают зарплату от 25 тысяч до 125 тысяч гривен, возможны доплаты в размере 3300 грн/день за пребывание в зоне боевых действий.

Напомним, что известно, как можно попасть в желаемое подразделение ВСУ и по своей специальности. Специалисты дали несколько важных советов.

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