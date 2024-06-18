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Азову потрібні спеціалісти, які будуть вести «невидиму» війну — що за вакансія

18 червня 2024 03:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Український наземний безпілотник з системою РЕБ. Фото: Михайло Федоров
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бригада спецпризначення "Азов" посилює підрозділ радіоелектронної боротьби (РЕБ) і запрошує на службу спеціаліста з вищою технічною освітою (радіотехніка, зв’язок) на посаду оператора РЕБ. Кандидат має бути з досвідом військової служби у підрозділах зв’язку, радіоелектронної розвідки або боротьби і розуміти принципи побудови систем РЕР/РЕБ. Грошове забезпечення — до 125 000 гривень на місяць. 

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 17 червня. 

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Обов'язки оператора РЕБ у бригаді "Азов"

Оператор засобів РЕБ — це спеціаліст, який відповідає за роботу з радіоелектронними засобами для забезпечення безпеки та захисту військових об’єктів від електронної атаки.

Важливо, аби людина не зловживала алкоголем і не мала наркотичної чи ігрової залежності, а також була готова до виконання завдань в зоні бойових дій.

Список обов'язків:

  • робота із засобами радіоелектронної боротьби та їх технічне обслуговування;
  • виявлення та ідентифікація електронних сигналів;
  • розробка, пошук і впровадження нових рішень за напрямком РЕБ;
  • збір та обробка даних.
Вакансія оператор РЕБ у бригаді "Азов"
Вакансія оператор РЕБ у бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Після успішної співбесіди кандидату на вакансію пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт із ЗСУ. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "терапевт, сімейний лікар". Потрібен фахівець із медичною освітою та досвідом роботи за спеціальністю. Також легендарна бригада шукає в свої батальйони та інші підрозділи інженера технічних засобів захисту

Work.ua
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військовослужбовці
мобілізація
військова підготовка
Рекрутинг
полк "Азов"

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