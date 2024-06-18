Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Украинский наземный беспилотник с системой РЭБ. Фото: Михаил Федоров

Бригада спецназначения "Азов" усиливает подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и приглашает на службу специалиста с высшим техническим образованием (радиотехника, связь) на должность оператора РЭБ. Кандидат должен быть с опытом военной службы в подразделениях связи, радиоэлектронной разведки или борьбы и понимать принципы построения систем РЭР/РЭБ. Денежное довольствие — до 125 000 гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 17 июня.

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Обязанности оператора РЭБ в бригаде "Азов"

Оператор средств РЭБ — это специалист, отвечающий за работу с радиоэлектронными средствами для обеспечения безопасности и защиты военных объектов от электронной атаки.

Важно, чтобы человек не злоупотреблял алкоголем и не имел наркотической или игровой зависимости, а также был готов к выполнению задач в зоне боевых действий.

Список обязанностей:

работа со средствами радиоэлектронной борьбы и их техническое обслуживание;

обнаружение и идентификация электронных сигналов;

разработка, поиск и внедрение новых решений по направлению РЭБ;

сбор и обработка данных.

Вакансия оператор РЕБ в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

После успешного собеседования кандидату на вакансию предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт с ВСУ. За службу в зоне боевых действий предусматривается доплата — 3 300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "терапевт, семейный врач". Требуется специалист с медицинским образованием и опытом работы по специальности. Также легендарная бригада ищет в свои батальоны и другие подразделения инженера технических средств защиты.