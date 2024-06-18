Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Азову нужны специалисты, которые будут вести «невидимую» войну — что это за вакансия arrow

Азову нужны специалисты, которые будут вести «невидимую» войну — что это за вакансия

18 июня 2024 03:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Украинский наземный беспилотник с системой РЭБ. Фото: Михаил Федоров
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бригада спецназначения "Азов" усиливает подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и приглашает на службу специалиста с высшим техническим образованием (радиотехника, связь) на должность оператора РЭБ. Кандидат должен быть с опытом военной службы в подразделениях связи, радиоэлектронной разведки или борьбы и понимать принципы построения систем РЭР/РЭБ. Денежное довольствие — до 125 000 гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 17 июня.

Читайте также:

Обязанности оператора РЭБ в бригаде "Азов"

Оператор средств РЭБ — это специалист, отвечающий за работу с радиоэлектронными средствами для обеспечения безопасности и защиты военных объектов от электронной атаки.

Важно, чтобы человек не злоупотреблял алкоголем и не имел наркотической или игровой зависимости, а также был готов к выполнению задач в зоне боевых действий.

Список обязанностей:

  • работа со средствами радиоэлектронной борьбы и их техническое обслуживание;
  • обнаружение и идентификация электронных сигналов;
  • разработка, поиск и внедрение новых решений по направлению РЭБ;
  • сбор и обработка данных.
Вакансия оператор РЭБ в бригаде "Азов"
Вакансия оператор РЕБ в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

После успешного собеседования кандидату на вакансию предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт с ВСУ. За службу в зоне боевых действий предусматривается доплата — 3 300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "терапевт, семейный врач". Требуется специалист с медицинским образованием и опытом работы по специальности. Также легендарная бригада ищет в свои батальоны и другие подразделения инженера технических средств защиты.

Work.ua
вакансии
военнослужащие
мобилизация
военная подготовка
Рекрутинг
полк "Азов"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор