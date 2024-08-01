Повітряна тривога в Україні зараз 1 серпня — загроза балістики

Балістичні ракети на Київ — повітряна тривога розкинулась на половину областей
1 серпня 2024 00:17
оновлено: 00:27
Запуск ракети в небі. Фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні зараз 1 серпня поширилась на Київську область, а також на столицю. Це пов'язано з загрозою застосування балістики з півночі.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Повітряні сили оголосили загрозу балістики в Київській та Чернігівській областях.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомили про пуски балістичних ракет на Київ.
Наразі повітряна тривога поширилась на півночі.
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