Повітряна тривога в Україні зараз 1 серпня — загроза балістики

Запуск ракети в небі. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз 1 серпня поширилась на Київську область, а також на столицю. Це пов'язано з загрозою застосування балістики з півночі.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряні сили оголосили загрозу балістики в Київській та Чернігівській областях.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Водночас місцеві Telegram-канали повідомили про пуски балістичних ракет на Київ.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Реальний Київ. Украина"

Наразі повітряна тривога поширилась на півночі.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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