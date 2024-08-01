Воздушная тревога в Украине сейчас 1 августа - угроза баллистики

Запуск ракеты в небе. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас 1 августа распространилась на Киевскую область, а также столицу. Это связано с угрозой применения баллистики с севера.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушные силы огласили угрозу баллистики в Киевской и Черниговской областях.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В то же время местные Telegram-каналы сообщили о пусках баллистических ракет в Киев.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Реальный Киев. Украина"

Воздушная тревога распространилась на севере.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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