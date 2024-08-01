Воздушная тревога в Украине сейчас 1 августа - угроза баллистики

Баллистические ракеты на Киев — воздушная тревога раскинулась на половину областей
1 августа 2024 00:17
обновлено: 00:27
Запуск ракеты в небе. Фото: freepik.com
Воздушная тревога в Украине сейчас 1 августа распространилась на Киевскую область, а также столицу. Это связано с угрозой применения баллистики с севера.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Воздушные силы огласили угрозу баллистики в Киевской и Черниговской областях.
В то же время местные Telegram-каналы сообщили о пусках баллистических ракет в Киев.
Воздушная тревога распространилась на севере.
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