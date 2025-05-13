У Криму росіяни агітують школярок кидати школу та народжувати

Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Фото: Новини.LIVE

Рух спротиву "Жовта Стрічка" повідомив, що окупаційна влада в Криму агітує школярів не закінчувати 10 та 11 класи. Вони залякують дітей відсутністю місць в навчальних закладах. Однак, це частина воєнної кампанії.

Ситуацію журналістці Новини.LIVE прокоментував голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

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Окупаційна влада на півострові, за даними "Жовтої стрічки", агітує школярів закінчувати лише 9 класів. Учнів залякують, що в школі немає місць на стільки людей. Також дівчатам нав'язують думку, що вища освіта лише заважає знайти чоловіка. Зокрема, закликають виходити за однокласників та народжувати дітей.

"Вони роблять все, щоб збільшити народжуваність, більше сприяти цьому. Ми ж бачимо, що вони роблять на війні проти України, як вони не жаліють своїх громадян. І дійсно для них потрібен просто людський матеріал, який вони використовують для досягнення своїх злочинних цілей. Я по-іншому не можу це назвати", — вважає Ескендер Барієв.

За словами голови правління Кримськотатарського ресурсного центру, також росіяни відкривають кадетські класи і запрошують до "юнармії". Не менш шкідливою для юних кримців є метод пропаганди "паралельних героїв" — порівняння учасників так званої СВО з героями Другої світової війни.

"Наприклад, вони зробили дитячий парад біля якогось старіка. А хто такий цей старик столітній? Він народився в 1925 році, в 1943 році він був призваний, йому було 18 років, і він був НКВСшником. А ми розуміємо, НКВСшники вони не були на передовій, вони не боролися за звільнену територію. Вони в тилу зміщували українців, кримських татар та інших представників народів того часу СРСР", — пояснює Барієв.

Нагадаємо, російська влада в Криму нав'язує школярам тезу, що Україна це зло. Також ми розповідали, що чоловік зірвав "триколори" з могил росіян на півострові.

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