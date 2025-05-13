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Бариев объяснил, почему россияне агитируют крымчан кидать школу

13 мая 2025 17:43
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка
В Крыму россияне агитируют школьниц бросать школу и рожать
Председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев. Фото: Новини.LIVE
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка

Движение сопротивления "Желтая Лента" сообщило, что оккупационные власти в Крыму агитируют школьников не заканчивать 10 и 11 классы. Они запугивают детей отсутствием мест в учебных заведениях. Однако, это часть военной кампании.

Ситуацию журналистке Новини.LIVE прокомментировал председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

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Оккупационные власти на полуострове, по данным "Желтой ленты", агитируют школьников заканчивать только 9 классов. Учеников запугивают, что в школе нет мест на столько людей. Также девушкам навязывают мысль, что высшее образование только мешает найти мужа. В частности, призывают выходить за одноклассников и рожать детей.

"Они делают все, чтобы увеличить рождаемость, больше способствовать этому. Мы же видим, что они делают на войне против Украины, как они не жалеют своих граждан. И действительно для них нужен просто человеческий материал, который они используют для достижения своих преступных целей. Я по-другому не могу это назвать", — считает Эскендер Бариев.

По словам председателя правления Крымскотатарского ресурсного центра, также россияне открывают кадетские классы и приглашают в "юнармию". Не менее вредной для юных крымчан является метод пропаганды "параллельных героев" — сравнение участников так называемой СВО с героями Второй мировой войны.

"Например, они сделали детский парад возле какого-то старика, а кто такой этот старик столетний? Он родился в 1925 году, в 1943 году он был призван, ему было 18 лет, и он был НКВДшником. А мы понимаем, НКВДшники они не были на передовой, они не боролись за освобожденную территорию. Они в тылу убивали украинцев, крымских татар и других представителей народов того времени СССР", — объясняет Бариев.

Напомним, российские власти в Крыму навязывают школьникам тезис, что Украина это зло. Также мы рассказывали, что мужчина сорвал "триколоры" с могил россиян на полуострове.

Крым оккупация Россия школа
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