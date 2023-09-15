Бельгія направить у Данію два літаки F-16 для тренування пілотів ЗСУ

Винищувач F-16. Фото: U.S. Air Force

Уряд Бельгії навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 в рамках "авіаційної коаліції". Ініціатива покликана забезпечити Україну літаками цього типу і підготовка персоналу для їх обслуговування.

Про це повідомляє видання Le Soir.

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Шість українських інструкторів і чотири фахівці з планування місій пройдуть навчання від Бельгії, щоб освоїти F-16. До того ж Міністерство оборони країни направить трьох військових до навчального центру для українських пілотів у Данії на авіабазі Скрюдструп на півдні країни.

Крім того, в 2024 році бельгійське оборонне відомство відправить в Данію два двомісних навчально-тренувальних літака типу F-16B для підвищення кваліфікації і близько 50 військових, в основному технічний персонал, які будуть відповідати за розгортання винищувачів.

"На додаток до цього важливого внеску в підготовку і введення в експлуатацію винищувача F-16 наш уряд офіційно заявляє про свою підтримку в наданні допомоги в реалізації цього нового потенціалу — необхідного для модернізації українських Збройних сил", — заявила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.

Нагадаємо, що в Повітряних силах України розповіли, що потрібно перевчити декілька десятків пілотів для того, щоб вони могли керувати американськими винищувачами F-16. Першими пройдуть навчання ті, хто має бойовий досвід та володіє англійською.