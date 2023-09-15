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Бельгия направит в Данию два самолета F-16 для тренировки пилотов ВСУ

15 сентября 2023 22:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бельгия направит в Данию два самолета F-16 для тренировки пилотов ВСУ
Истребитель F-16. Фото: US Air Force
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Правительство Бельгии будет учить украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции". Инициатива призвана обеспечить Украину самолетами этого типа и подготовку персонала для их обслуживания.

Об этом сообщает издание Le Soir.

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Шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут обучение от Бельгии, чтобы освоить F-16. К тому же Министерство обороны страны направит троих военных в учебный центр для украинских пилотов в Дании на авиабазе Скрюдструп на юге страны.

Кроме того, в 2024 году бельгийское оборонное ведомство отправит в Данию два двухместных учебно-тренировочных самолета типа F-16B для повышения квалификации и около 50 военных, в основном технический персонал, который отвечает за развертывание истребителей.

"В дополнение к этому важному вкладу в подготовку и ввод в эксплуатацию истребителя F-16 наше правительство официально заявляет о своей поддержке в оказании помощи в реализации этого нового потенциала — необходимого для модернизации украинских Вооруженных сил", — заявила министр обороны Бельгии Людин Дедондер.

Напомним, что в Воздушных силах Украины рассказали, что нужно переучить несколько десятков пилотов для того, чтобы они могли управлять американскими истребителями F-16. Первыми пройдут обучение те, кто имеет боевой опыт и владеет английским.

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