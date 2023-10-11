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Бельгія оголосила про відправку F-16 в Україну з 2025 року

11 жовтня 2023 11:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бельгія оголосила про відправку F-16 в Україну з 2025 року
Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільниця Міноборони Бельгії Людивін Дедондер оголосила про відправку винищувачів F-16 в Україну. За її словами, це станеться з 2025 року.

Про це Людивін Дедондер сказав в ефірі Bel RTL.

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F-16 для України

Глава Міноборони Бельгії не сказала, скільки саме літаків отримає Україна. Вона наголосила, що це залежить від збільшення потужності нових F-35 для бельгійської армії.

Країна також продовжить роботу з підготовки українських пілотів і запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього флоту F-16 "авіаційної коаліції".

За словами Дедондер, військові Бельгії готуватимуть українських пілотів у своїй країні, Данії, а також, ймовірно, в одній із країн Європейського Союзу.

"Ми перебуваємо в процесі надання можливості Україні модернізувати свої Збройні сили. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є принциповим і набагато кращим, ніж просте оголошення про відправку декількох F-16", — резюмувала Дедондер.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Там він говоритиме про потребу у винищувачах F-16

Також ми писали, що винищувач F-16 вже був в Україні. Українське командування та бійці проводили випробування для подальшого застосування літаків на фронті.

Додамо, винищувач F-16 — це багатоцільовий літак, який може вражати як повітряні цілі, так і наземні, морські об'єкти та плануючі бомби. Стало відомо, чому Україна звертається із запитом щодо їх отримання до міжнародних партнерів.

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