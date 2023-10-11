Бельгия объявила об отправке F-16 в Украину с 2025 года

Истребители F-16. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер объявила об отправке истребителей F-16 в Украину. По ее словам, это произойдет с 2025 года.

Об этом Людивин Дедондер сказал в эфире Bel RTL.

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Глава Минобороны Бельгии не сказала, сколько именно самолетов получит Украина. Она подчеркнула, что это зависит от увеличения мощности новых F-35 для бельгийской армии.

Страна также продолжит работу по подготовке украинских пилотов и предложит взять на себя техническое обслуживание всего флота F-16 "авиационной коалиции".

По словам Дедондер, военные Бельгии будут готовить украинских пилотов в своей стране, Дании, а также, вероятно, в одной из стран Европейского Союза.

"Мы находимся в процессе предоставления возможности Украине модернизировать свои Вооруженные силы. И я думаю, что то, что мы здесь предлагаем, является принципиальным и гораздо лучше, чем простое объявление об отправке нескольких F-16", — добавила Дедондер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бельгию. Там он будет говорить о потребности в истребителях F-16.

Также мы писали, что истребитель F-16 уже был в Украине. Украинское командование и бойцы проводили испытания по дальнейшему применению самолетов на фронте.

Добавим, что истребитель F-16 — это многоцелевой самолет, который может поражать как воздушные цели, так и наземные, морские объекты и планирующие бомбы. Стало известно, почему Украина обращается с запросом по их получению к международным партнерам.