Як залежність від США впливає на Україну та Ізраїль

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В українських медіа дуже популярний тренд — Ізраїль забрав собі всю військову допомогу, відтягнув на себе увагу, і про Україну забули. Це так і не так одночасно.

Чому — розповідає ізраїльський журналіст Новини.LIVE Сергій Ауслендер.

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Дві великі різниці

Ізраїль справді почав отримувати військову допомогу від США майже одразу після 7 жовтня. Перший літак із військовим вантажем приземлився на одній із військових баз уже ввечері 8 жовтня. Але чи дійсно це може вплинути на допомогу Україні?

Чого взагалі потребує Ізраїль? На початок грудня, за даними Wall Street Journal, яке посилається на деякі джерела в Пентагоні, ЦАХАЛ отримав близько 15 000 бомб та 57 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм із стратегічних запасів американської армії.

"Усі снаряди пішли Ізраїлю", — почали писати в українських медіа.

Але дозвольте — Україна лише 2023 року і лише від європейських країн отримала майже півмільйона снарядів. Це менше, ніж просили (мільйон), але у 10 разів більше, ніж дали Ізраїлю.

Зрозуміло, що масштаб бойових дій на фронті в Україні не можна порівняти з ізраїльським. Проте постачання єврейській державі приходили зі стратегічних запасів Пентагону на Близькому Сході. Саме з цих складів минулого року Україна отримала 300 тисяч снарядів.

Окрема історія з боєприпасами для авіації. По цій частині Ізраїль отримав понад 5000 "тупих" бомб Mk 82 (завжди залишається можливість їх переробки в "розумні"), понад 5400 2000-фунтових боєголовок Mk84, близько 1000 бомб малого діаметра GBU-39 та приблизно 3000 високоточних бомб JDAM. У такій кількості таких боєприпасів Україні просто не потрібні — немає стільки літаків.

Бомби Mk 82. Фото: wikipedia

Або ракети "Хеллфайр" та 30-міліметрові снаряди для автоматичних гармат — це озброєння вертольотів "Апач". Таких машин у ЗСУ немає і найближчим часом не передбачається. Тож у цьому сенсі це ні на що не впливає.

Окрема історія із танковими снарядами. Білий Дім запросив терміновий дозвіл Конгресу на негайне постачання до Ізраїлю 45 тисяч снарядів для танків "Меркава". Калібр танкових гармат в Ізраїлю натовський (120 мм), тож снаряди передали. На постачаннях в Україну, яка має набагато менший парк "натовських" танків, це не позначиться.

Танк "Меркава". Фото: google

Будь-які дрібниці, на кшталт кількох тисяч автоматичних гвинтівок для поповнення арсеналів загонів самооборони в кібуцах півдня та півночі, патронів для стрілецької зброї чи партії касок та бронежилетів — обговорювати нема сенсу. Україна одержала набагато більше.

Фокус уваги

А ось цей аспект справді важливий. Після 7 жовтня в інформаційному сенсі війна в Україні ніби закінчилася, одна суцільна Газа, "страждання палестинців" та "кривава ізраїльська воєнщина".

Пропалестинські мітинги у США. Фото: REUTERS/Bonnie Cash

Пред'являти тут претензії Ізраїлю нерозумно — не він розпочав цю війну, і такі особливості нинішньої аудиторії. Вони легко перемикаються з однієї теми на іншу.

Ізраїль захищається, намагаючись протистояти прохамасівським та пропалестинським інформресурсам, які набагато більші та потужніші.

Завдання України — не дати відсунути себе з порядку денного. Не дати забути, що війна триває з не меншою жорстокістю, тривають обстріли та гинуть українці.

Ігри розуму

На жаль, але так улаштована політика — немає друзів, є інтереси та обставини. Допомога Україні та Ізраїлю стала предметом торгу для республіканців та демократів. Ніхто не проти допомогти, але усі хочуть відстояти свої інтереси.

Демократам потрібна якась перемога (хоч в Україні, хоч в Ізраїлі), республіканцям треба продавити свої проекти (на зразок будівництва стіни для захисту від нелегальної міграції з Мексики).

Мексиканські мігранти на кордоні зі США. Фото: REUTERS/Go Nakamura

На жаль, обидві країни — і Україна та Ізраїль (він меншою мірою) — залежать від американської допомоги. Це проблема, і її треба вирішувати.

В Ізраїлі давно говорили, що треба знижувати цю залежність, інакше може виникнути ситуація, коли Вашингтон зумовить її продовження якоюсь умовою. Наприклад, припиненням операції у Газі.

Українська залежність взагалі критична — майже штучне дихання.

Україна витратила два роки, щоб хоч трохи розвинути свою військову промисловість, Ізраїль розвиває свою, але за деякими параметрами (артилерійські снаряди, наприклад), і на це підуть роки.