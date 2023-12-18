Как зависимость от США влияет на Украину и Израиль

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В украинских медиа весьма популярный тренд — Израиль забрал себе всю военную помощь, оттянул на себя внимание, и про Украину забыли. Это и так и не так одновременно.

Почему — рассказывает израильский журналист Новини.LIVE Сергей Ауслендер.

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Две большие разницы

Израиль действительно начал получать военную помощь от США почти сразу после 7 октября. Первый самолет с военным грузом приземлился на одной из военных баз уже вечером 8 октября. Но так ли сильно это может повлиять на помощь Украине?

В чем вообще нуждается Израиль? На начало декабря, по данным Wall Street Journal, которое ссылается на некие источники в Пентагоне, ЦАХАЛ получил около 15 000 бомб и 57 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм из стратегических запасов американской армии.

"Все снаряды ушли Израилю", — начали писать в украинских медиа.

Но позвольте — Украина только в 2023 году и только от европейских стран получила почти полмиллиона снарядов. Это меньше, чем просили (миллион), но в 10 раз больше, чем дали Израилю.

Понятно, что масштаб боевых действий на фронте в Украине несопоставим с израильским. Тем не менее, поставки еврейскому государству проходили из стратегических запасов Пентагона на Ближнем Востоке. Именно с этих складов в прошлом году Украина получила 300 тысяч снарядов.

Отдельная история с боеприпасами для авиации. По этой части Израиль получил более 5000 "тупых" бомб Mk 82 (всегда остается возможность их переделки в "умные"), более 5400 2000-фунтовых боеголовок Mk84, около 1000 бомб малого диаметра GBU-39 и примерно 3000 высокоточных бомб JDAM. В таком количестве такие боеприпасы Украине просто не нужны — нет столько самолетов.

Бомбы Mk 82. Фото: wikipedia

Или ракеты "Хеллфайр" и 30-миллиметровые снаряды для автоматических пушек — это вооружение вертолетов "Апач". Таких машин у ВСУ нет и в ближайшее время не предвидится. Так что в этом смысле — это ни на что не влияет.

Отдельная история с танковыми снарядами. Белый Дом запросил срочное разрешение Конгресса на немедленную поставку в Израиль 45 тысяч снарядов для танков "Меркава". Калибр танковых пушек у Израиля натовский (120 мм), поэтому снаряды передали. На поставках в Украину, которая обладает куда меньшим парком "натовских" танков, это не скажется.

Танк "Меркава". Фото: google

Всякие мелочи, вроде нескольких тысяч автоматических винтовок для пополнения арсеналов отрядов самообороны в кибуцах юга и севера, патронов для стрелкового оружия или партии касок и бронежилетов — обсуждать нет смысла. Украина получила намного больше.

Фокус внимания

А вот этот аспект действительно важен. После 7 октября в информационном смысле война в Украине как будто закончилась, одна сплошная Газа, "страдания палестинцев" и "кровавая израильская военщина".

Пропалестинские митинги в США. Фото: REUTERS/Bonnie Cash

Предъявлять тут претензии Израилю глупо — не он начал эту войну и таковы особенности нынешней аудитории. Они легко переключается с одной темы на другую.

Израиль защищается, пытаясь противостоять прохамасовским и пропалестинским информресурсам, которые намного больше и мощнее.

Задача Украины — не дать отодвинуть себя с повестки дня. Не дать забыть, что война продолжается с не меньшим ожесточением, продолжаются обстрелы и гибнут украинцы.

Игры разума

Увы, но так устроена политика — нет друзей, есть интересы и обстоятельства. Помощь Украине и Израилю стала предметом торга для республиканцев и демократов. Никто не против помочь, но все хотят отстоять свои интересы.

Демократам нужна какая-то победа (хоть в Украине, хоть в Израиле), республиканцам надо продавить свои проекты (вроде строительства стены для защиты от нелегальной миграции из Мексики).

Мексиканские мигранты на границе с США. Фото: REUTERS/Go Nakamura

К сожалению, обе страны — и Украина и Израиль (этот в меньшей степени) — зависят от американской помощи. Это проблема, и ее нужно решать.

В Израиле давно говорили, что нужно снижать эту зависимость, иначе может возникнуть ситуация, когда Вашингтон обусловит ее продолжение каким-то условием. Например, прекращением операции в Газе.

У Украины зависимость и вовсе критическая — почти искусственное дыхание.

Украина потеряла два года, чтобы хоть немного развить свою военную промышленность, Израиль развивает свою, но по некоторым параметрам (артиллерийские снаряды, например), и на это уйдут годы.