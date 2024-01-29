Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Безкоштовну комуналку від окупантів у Новій Каховці скасували, — мер міста arrow

Безкоштовну комуналку від окупантів у Новій Каховці скасували, — мер міста

29 січня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Безкоштовну комуналку від окупантів у Новій Каховці скасували, — мер міста
Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Окупаційна влада Нової Каховки скасовує безкоштовні комунальні послуги — тепер мешканці матимуть заключати угоди на постачання газу, світла та води. Таким чином росіяни зможуть виявити порожнє житло. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

Читайте також:

Комуналка у Новій Каховці стає платною

Після окупації Нової Каховки росіяни не змушували місцевих жителів платити за комунальні послуги — вони стали безкоштовними. Однак нині це планують скасувати. 

"Почалося в місті багато розмов, що потрібно буде буквально в найближчі терміни заключати угоду на постачання газу, світла, води. І тепер за це треба буде платити. Попередні ж періоди не брали гроші — якась така була замануха чи щось таке", — розповів міський голова Нової Каховки. 

Мер міста припускає, що у такий спосіб окупаційна влада буде також виявляти вільне житло, у яке можна заселити військових або переселенців. 

"Тепер з усіма підприємствами, що надають ці послуги… Оскільки їх очолюють або зрадники, або представники окупаційної влади, то зрозуміло, що це будуть створювати нові книги, новий облік. Ну внаслідок цього, зрозуміло, будуть виявлені квартири, в яких ніхто не проживає", — повідомив Володимир Коваленко. 

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі нині залишилось лише 20% людей, які проживали там до початку війни. У вільне житло заселяють росіян. 

комунальні послуги
гроші
Херсонська область
окупанти
окупація
Нова Каховка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі