Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com

Окупаційна влада Нової Каховки скасовує безкоштовні комунальні послуги — тепер мешканці матимуть заключати угоди на постачання газу, світла та води. Таким чином росіяни зможуть виявити порожнє житло.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Після окупації Нової Каховки росіяни не змушували місцевих жителів платити за комунальні послуги — вони стали безкоштовними. Однак нині це планують скасувати.

"Почалося в місті багато розмов, що потрібно буде буквально в найближчі терміни заключати угоду на постачання газу, світла, води. І тепер за це треба буде платити. Попередні ж періоди не брали гроші — якась така була замануха чи щось таке", — розповів міський голова Нової Каховки.

Мер міста припускає, що у такий спосіб окупаційна влада буде також виявляти вільне житло, у яке можна заселити військових або переселенців.

"Тепер з усіма підприємствами, що надають ці послуги… Оскільки їх очолюють або зрадники, або представники окупаційної влади, то зрозуміло, що це будуть створювати нові книги, новий облік. Ну внаслідок цього, зрозуміло, будуть виявлені квартири, в яких ніхто не проживає", — повідомив Володимир Коваленко.

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі нині залишилось лише 20% людей, які проживали там до початку війни. У вільне житло заселяють росіян.