Бесплатную коммуналку от оккупантов в Новой Каховке отменили, — мэр города

Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com

Оккупационные власти Новой Каховки отменяют бесплатные коммунальные услуги — теперь жители будут заключать договоры на поставки газа, света и воды. Таким образом россияне смогут обнаружить пустое жилье.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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После оккупации Новой Каховки россияне не заставляли местных жителей платить за коммунальные услуги — они стали бесплатными. Однако сейчас это планируют отменить.

"Началось в городе много разговоров, что нужно будет буквально в ближайшие сроки заключать соглашение на поставку газа, света, воды. И теперь за это нужно будет платить. Предыдущие же периоды не брали деньги — какая-то такая была замануха или что-то такое", — рассказал городской голова Новой Каховки.

Мэр города предполагает, что таким образом оккупационные власти будут также обнаруживать свободное жилье, в которое можно заселить военных или переселенцев.

"Теперь со всеми предприятиями, предоставляющими эти услуги… Так как их возглавляют либо предатели, либо представители оккупационных властей, то понятно, что это будут создавать новые книги, новый учет. Ну и вследствие этого, разумеется, будут обнаружены квартиры, в которых никто не проживает", — сообщил Владимир Коваленко.

Напомним, в оккупированном Энергодаре ныне осталось только 20% людей, проживавших там до начала войны. В свободное жилье заселяют россиян.