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Безпілотники прямують до цілі — яка область в небезпеці

18 січня 2024 00:55
оновлено: 01:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Безпілотники прямують до цілі — яка область в небезпеці
Безпілотники летять в повітряному просторі. Фото: Українські новини
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 18 січня, продовжується. Наразі під загрозою удару БпЛА Хмельницька та Вінницька області. На сході — ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських захисників, шахеди в Хмельницькій області летять до Старокостянтинова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Станом на 01:00 повітряну тривогу оголошено в Хмельницькій, Донецькій та Харківській областях.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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