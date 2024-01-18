Безпілотники прямують до цілі — яка область в небезпеці

Безпілотники летять в повітряному просторі. Фото: Українські новини

Повітряна тривога в Україні зараз, 18 січня, продовжується. Наразі під загрозою удару БпЛА Хмельницька та Вінницька області. На сході — ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Станом на 01:00 повітряну тривогу оголошено в Хмельницькій, Донецькій та Харківській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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