Безпілотники прямують до цілі — яка область в небезпеці
18 січня 2024 00:55
оновлено: 01:01
Безпілотники летять в повітряному просторі. Фото: Українські новини
Повітряна тривога в Україні зараз, 18 січня, продовжується. Наразі під загрозою удару БпЛА Хмельницька та Вінницька області. На сході — ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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За даними українських захисників, шахеди в Хмельницькій області летять до Старокостянтинова.
Станом на 01:00 повітряну тривогу оголошено в Хмельницькій, Донецькій та Харківській областях.
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