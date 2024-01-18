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Беспилотники направляются к цели - какая область в опасности

18 января 2024 00:55
обновлено: 01:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Беспилотники направляются к цели - какая область в опасности
Беспилотники улетают в воздушном пространстве. Фото: Украинские новости
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 18 января, продолжается. Под угрозой удара БпЛА Хмельницкая и Винницкая области. На востоке – ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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По данным украинских защитников, шахеды в Хмельницкой области летят в Староконстантинов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По состоянию на 01:00 воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Донецкой и Харьковской областях.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 17 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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