Беспилотники направляются к цели - какая область в опасности
18 января 2024 00:55
обновлено: 01:01
Беспилотники улетают в воздушном пространстве. Фото: Украинские новости
Воздушная тревога в Украине сейчас, 18 января, продолжается. Под угрозой удара БпЛА Хмельницкая и Винницкая области. На востоке – ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
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По данным украинских защитников, шахеды в Хмельницкой области летят в Староконстантинов.
По состоянию на 01:00 воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Донецкой и Харьковской областях.
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