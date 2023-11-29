Наслідки наїзду Безуглої на Залужного для ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: УНІАН

Український інформаційний простір у останні дні штормить скандалом, ініційованим народною депутаткою від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою. Вона звинуватила військове командування і особисто Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у відсутності планів війни на 2024 рік, а також наголосила на можливості відставки головкома. Про наслідки цього скандалу для військових — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Безугла проти армії, армія проти Безуглої

Скандальна представниця монокоаліції Мар’яна Безугла своїми претензіями до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного спричинила потужний інформаційний шторм, який охопив усю Україну. Резонансні заяви Безуглої, як і те, хто може стояти за цією одіозною народною обраницею, обговорює уся країна. Не оминула ця тема і військових.

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Зокрема, ветеран російсько-української війни, політик Юрій Гудименко заявив, що подає заяву до Служби безпеки України із вимогою до спецслужби розібратися із пані Безуглою — зокрема, із розголошенням інформації, що нібито підпадає під кілька статей Кримінального кодексу України. Відреагували на заяви нардепки й інші військовослужбовці, що очевидно сигналізує про зацікавленість і заклопотаність темою у ЗСУ.

Разом з тим, відомий військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем з цієї теми, висловив упевненість, що на настроях у ЗСУ, на боєздатності української армії усі ескапади Мар’яни Безуглої не позначаться ніяк. Причина тут, за словами Снєгирьова, проста — військові чудово знають ціну моральному авторитету Безуглій, а також іншому нардепу, який також робив резонансні заяви на адресу Залужного, колишнього "слугу народу" Євгена Шевченка.

Ведмежа послуга замовникам атаки

Ба більше, Дмитро Снєгирьов упевнений, що подібними скандалами навколо персони Головнокомандувача ЗСУ і Безугла, і Шевченко тільки зіпсували усі спроби розхитати ситуацію, фактично зробивши класичну ведмежу послугу тим, хто стоїть за ними.

Справа в тому, що авторитет Збройних сил України у вітчизняному суспільстві є дуже високим — за деякими даними, аж до 95%. Саме через це, до речі, і з’явилися усі ці претензії – бо є особи, які хочуть створити штучний конфлікт, потужний конфлікт, який зіпсує репутацію української армії та вплине на хід російсько-української війни.

Але уже зараз варто говорити про те, що усі спроби мали скоріше зворотний ефект. Перш за все, через реакцію суспільства, яке в цілому стало на бік очільника української армії. А ще — через позицію наших західних партнерів, які хоч і не робили якихось офіційних заяв, та деякі дії представників Заходу виявилися красномовнішими за будь-які слова.

Візит Остіна як аргумент

Дмитро Снєгирьов нагадав, що уже після початку кампанії дискредитації Валерія Залужного до Києва із несподіваним візитом прибув міністр оборони Сполучених Штатів Америки, головного українського партнера по боротьбі із країною-агресором, Ллойд Остін. А, крім нього, Україну відвідав очільник військового відомства головної країни Євросоюзу, Німеччини, Борис Пісторіус.

Ці два візити, пояснив експерт, стали красномовним сигналом про те, як на Заході насправді ставляться до Валерія Залужного. І, до речі, саме після цього візиту Головнокомандувач Збройних сил України уперше за час існування коаліції Рамштайн взяв участь у її засіданні. До цього Україну на цих заходах представляли лише міністри оборони, Олексій Резніков та Рустем Умєров, та одного разу – Президент Володимир Зеленський.

А іще одним показником роботи українських військових, прямо пов’язаним із західними партнерами, Снєгирьов назвав повну відсутність інформації вітчизняного Генштабу у тому масиві даних Пентагону, які були оприлюднені одним із співробітником відомства. Це, на думку експерта, говорить про те, що Генеральний штаб ЗСУ уміє зберігати секретну інформацію на відповідному рівні – і західні партнери це безперечно оцінили.

Президентство Залужного – на часі чи ні

Якщо ж говорити про чутки щодо можливого балотування Валерія Залужного на посаду Президента після війни – що також стало однією із причин скандалу, - то цю тему, на думку Дмитра Снєгирьова, навіть не варто обговорювати. Принаймні, поки триває війна. У нинішніх умовах це є як мінімум недоречним.

А як максимум – грою на руку ворогу. Снєгирьов наголосив, що керівництву країни-агресора зараз саме і потрібно, щоб військове та політичне керівництво України, яке успішно протистоїть окупантам на полі бою, розсварилося між собою.

Кремль цілком очевидно не може виграти війну у України, це, скоріш за все, розуміє навіть Володимир Путін. Саме тому в хід і йдуть такі брудні технології, аби здолати нашу героїчну країну, її керівництво, влаштувавши масштабну політичну кризу. Саме тому головним у нинішній ситуації є зберігати спокій, не піддаватися на провокації і підтримувати Збройні сили України. А спецслужби, до яких, як уже було сказано, звернулися із відповідними запитами, мають розібратися у причинах цих скандалів, які виникли практично на рівному місці.