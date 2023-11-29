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Безуглая против Залужного. Повлияет ли этот скандал на ВСУ

29 ноября 2023 06:30
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Владимир Мыленко
журналист
Последствия наезда Безуглой на Залужного для ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинское информационное пространство в последние дни штормит скандалом, инициированным народной депутатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой. Она обвинила военное командование и лично Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отсутствии планов войны на 2024 год, а также отметила возможность отставки главкома. О последствиях этого скандала для военных в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Безуглая против армии, армия против Безуглой

Скандальная представительница монокоалиции Марьяна Безугла своими претензиями к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному повлекла за собой мощный информационный шторм, охвативший всю Украину. Резонансные заявления Безуглой, как и то, кто может стоять за этой одиозной народной избранницей, обсуждает вся страна. Не обошла эта тема и военных.

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В частности, ветеран российско-украинской войны, политик Юрий Гудыменко заявил, что подает заявление в Службу безопасности Украины с требованием к спецслужбе разобраться с госпожой Безуглой — в частности, с разглашением информации, якобы подпадающей под несколько статей Уголовного кодекса Украины. Отреагировали на заявления нардепки и другие военнослужащие, что, очевидно, сигнализирует о заинтересованности и озабоченности темой в ВСУ.

Вместе с тем известный военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием по этой теме, выразил уверенность, что на настроениях в ВСУ, на боеспособности украинской армии все эскапады Марьяны Безуглой не скажутся никак. Причина здесь, по словам Снегирева, проста — военные прекрасно знают цену моральному авторитету Безуглой, а также другого нардепа, который также делал резонансные заявления в адрес Залужного, бывшего "слуги народа" Евгения Шевченко.

Медвежья услуга заказчикам атаки

Более того, Дмитрий Снегирев уверен, что подобными скандалами вокруг персоны Главнокомандующего ВСУ и Безугла, и Шевченко только испортили все попытки расшатать ситуацию, фактически оказав классическую медвежью услугу тем, кто стоит за ними.

Дело в том, что авторитет Вооруженных сил Украины в отечественном обществе очень высок — по некоторым данным, вплоть до 95%. Именно поэтому, кстати, и появились все эти претензии — потому что есть лица, которые хотят создать искусственный конфликт, мощный конфликт, который испортит репутацию украинской армии и повлияет на ход российско-украинской войны.

Но уже сейчас следует говорить о том, что все попытки имели скорее обратный эффект. Прежде всего, из-за реакции общества, которое в целом стало на сторону главы украинской армии. А еще — из-за позиции наших западных партнеров, которые хоть и не делали каких-либо официальных заявлений, но некоторые действия представителей Запада оказались красноречивее любых слов.

Визит Остина как аргумент

Дмитрий Снегирев напомнил, что уже после начала кампании дискредитации Валерия Залужного в Киев с неожиданным визитом прибыл министр обороны Соединенных Штатов Америки, главный украинский партнер по борьбе со страной-агрессором, Ллойд Остин. А кроме него, Украину посетил глава военного ведомства главной страны Евросоюза, Германии, Борис Писториус.

Эти два визита, пояснил эксперт, стали красноречивым сигналом о том, как на Западе действительно относятся к Валерию Залужному. И, кстати, именно после этого визита Главнокомандующий Вооруженными силами Украины впервые за время существования коалиции Рамштайн принял участие в ее заседании. До этого Украину на этих мероприятиях представляли только министры обороны, Алексей Резников и Рустем Умеров, и однажды — Президент Владимир Зеленский.

Еще одним показателем работы украинских военных, напрямую связанным с западными партнерами, Снегирев назвал полное отсутствие информации отечественного Генштаба в том массиве данных Пентагона, которые были обнародованы одним из сотрудником ведомства. Это, по мнению эксперта, говорит о том, что Генеральный штаб ВСУ умеет хранить секретную информацию на соответствующем уровне — и западные партнеры это определенно оценили.

Президентство Залужного — своевременно или нет

Если же говорить о слухах о возможном баллотировании Валерия Залужного на пост Президента после войны — что также стало одной из причин скандала, то эту тему, по мнению Дмитрия Снегирева, даже не стоит обсуждать. По крайней мере, пока идет война. В нынешних условиях это как минимум неуместно.

А как максимум — игрой на руку врагу. Снегирев подчеркнул, что руководству страны-агрессора сейчас как раз и нужно, чтобы военное и политическое руководство Украины, успешно противостоящее оккупантам на поле боя, рассорилось между собой.

Кремль, очевидно, не может выиграть войну у Украины, это, скорее всего, понимает даже Владимир Путин. Именно поэтому идут такие грязные технологии, чтобы преодолеть нашу героическую страну, ее руководство, устроив масштабный политический кризис. Именно поэтому главное в нынешней ситуации — сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и поддерживать Вооруженные силы Украины. Спецслужбы же, к которым, как уже было сказано, обратились с соответствующими запросами, должны разобраться в причинах этих скандалов, которые возникли практически на ровном месте.

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