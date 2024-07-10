Мар'яна Безугла різко розкритикувала командування Повітряних сил

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала роботу командування Повітряних сил. Її заява з'явилася після обстрілу "Охматдиту" в Києву 8 липня.

Про це Мар'яна Безугла написала в своєму Telegram-каналі у середу, 10 липня.

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Критика командування Повітряних сил

Російські ракети 8 липня поцілили в дитячу лікарню "Охматдит" та ще в низку будівель. Безугла наголосила, що ці докази були зафільмовані несподівано, адже командування Повітряних сил і Генеральний штаб ЗСУ неодноразово наголошували та вимагали від усіх інших, що нічого знімати не можна.

"Мало того, ми вже звикли до однотипних повідомлень військових речників та слів інших чиновників на основі довідок з Командування, що на наші міста падають "уламки", а не влучають незбиті ракети, які руйнують будинки, заводи та військові частини. Ніби у росіян немає супутників та дронів, що вільно літають над територією України, аби перевірити та відкоригувати влучання. Слова "уламки" замість "ракети" нібито заспокоюють населення і зберігають "віру в ЗСУ" довше", — пише нардепка.

Вона перелічила ряд прикладів, як працюють чиновники ЗСУ та Міноборони, як будують протиповітряну оборону України:

ніякої відеофіксації прольотів та влучань системно не ведеться, а населенню наголошують, що цього робити не можна;

статистика збитих та незбитих ракет та дронів фальсифікується.

"Це зменшує можливості фіксувати злочини росіян, виставляє нас у поганому світлі перед партнерами (які мають свою незалежну статистику), дає додаткові приводи ворогу для маніпуляцій. Окремо зазначу, що гра з "уламками" дає привід росіянам брехати, що руйнування українських будинків — це наслідки роботи українського ППО", — вважає Безугла.

Пріоритезація цілей хаотична, не всі розрахунки мобільних груп виходять на чергування або ж знаходяться в заданих позиціях;

удосконалення росіян дійшло до того, що вони залітають розвідувальними дронами, коригують додаткові "прильоти", перевіряють супутниками та повторюють за потреби;

елементарних мобільних груп і дронових розрахунків при ключових об’єктах інфраструктури часто немає, а ключові об'єкти часто не мають ППО взагалі, і росіяни про це прекрасно знають;

наша ППО все ще має проблеми з дотриманням елементарних правил переміщення і маскування, росіяни вражають його та уникають збиття;

РЛС не завжди виходять на чергування і мають проблеми з координацією дій, що додає шансів росіянам спланувати свій маршрут якомога ефективніше.

За її словами, наразі Генштаб ЗСУ наголошує, що вивів окремі підрозділи на відновлення замість запровадження внутрішніх ротацій. Нардепка пише, що насправді вони забрали людей з мобільних вогневих груп, які вже знали місцевість, зняли людей з охорони об'єктів критичної інфраструктури, які знали нюанси цих об'єктів, та відправили їх у піхоту. Безугла наголосила, що з деяких виснажених підрозділів набирають мобільні групи, ефективність яких очевидно нижча.

Договори на ремонт ППО

За словами Безуглої, договори на ремонт ППО почали укладати на цей рік лише в червні.

"Ситуація з ремонтами жахлива, деякі зразки західної техніки вже усі несправні. Загалом щодо іноземної техніки досі не проводяться регламентні роботи, не ведеться облік мотогодин, що унеможливлює планування робіт, не підписані більшість договорів на виїзні ремонти, на техніку відсутні формуляри, не визначений склад запчастин. Єдиної ремонтної документації не вироблено. Техніка роздається по фірмах на ремонт, внаслідок чого двох однакових машин фактично немає", — пише вона.

Нардепка зазначила, що ремонт переважно здійснюється шляхом "канібалізації" машин, що скорочує їх чисельність та відповідно щільність ППО. За її словами, після ремонту вона перестає працювати протягом одного-двох місяців.

"Додайте сюди корупційні ризики, коли намагаються залучити "свої" фірми та фірми-прокладки. Динаміка наростає, і до кінця року ми можемо втратити абсолютну більшість ППО за технічним станом, оскільки досі, на третій рік повномасштабної війни, критично не систематизована робота щодо ремонту та обслуговування як всередині, так і з партнерами", — пише вона.

Безугла вважає, що Україна не може нормально обґрунтовувати потребу в коштах на ремонти перед іноземними інституціями, що їх фінансують.

"Наприклад, за минулий 2023 рік тільки Велика Британія не розподілила та не профінансувала ремонти ППО на 400 млн фунтів, бо зокрема в Міноборони та Генштабі ЗСУ не змогли пояснити, яким чином планують витратити ці кошти та адаптувати потребу, а з іншого боку партнери не встигли адаптуватися та допомогти", — пише нардепка.

Обстріл 8 липня

Безугла наголосила, що крилата ракета "Х-101" — це складна для засобів ППО повітряна ціль, проте РЛС її все одно виявляють. Вона написала низку питань, які виникають:

Чи своєчасно були виявлені ці ракети і чи були виявлені взагалі?

Чи вони супроводжувалися?

Чи є нижня границя суцільного радіолокаційного поля підрозділів, з’єднань об’єднання Повітряних сил?

На якій висоті ракети застосовувались противником?

Чи спостерігали візуально ракети?

Чи передавалася інформація щодо радіолокаційного та візуального спостереження і чи передавалася взагалі?

Чи побудована скоординована система протиповітряної оборони, зокрема, навколо м. Києва?

Чому перехоплення ракет відбувається саме в околицях міста?

"І ще багато питань, на які я вже не можу писати делікатні відповіді, але ви самі можете зробити опосередковані висновки на основі вищезазначених міркувань та базової інформації про труднощі роботи ППО. Треба переосмислення, зміни, ламати фракції, невігластво і корупцію. Вчитися берегти ресурси та елементарно планувати. Контролювати. Співпрацювати з партнерами кожного дня і не "морозитись" на кшталт, "дайте зброю і не чіпайте, розберемося самі", — додала Безугла.

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ціленаправлено била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві. Там сталося пряме влучання, яке знищило будівлю лікарні.

Також моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.