Марьяна Безуглая резко раскритиковала командование Воздушных сил

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала работу командования Воздушных сил. Ее заявление появилось после обстрела "Охматдета" в Киеве 8 июля.

Об этом Марьяна Безуглая написала в своем Telegram-канале в среду, 10 июля.

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Критика командования Воздушных сил

Российские ракеты 8 июля попали в детскую больницу "Охматдет" и еще в ряд зданий. Безуглая подчеркнула, что эти доказательства были сняты неожиданно, ведь командование Воздушных сил и Генеральный штаб ВСУ неоднократно отмечали и требовали от всех других, что ничего снимать нельзя.

"Мало того, мы уже привыкли к однотипным сообщениям военных спикеров и слов других чиновников на основе справок из Командования, что на наши города падают "обломки", а не попадают не сбитые ракеты, которые разрушают дома, заводы и воинские части. Будто у россиян нет спутников и дронов, свободно летающих над территорией Украины, чтобы проверить и откорректировать попадания. Слова "обломки" вместо "ракеты" якобы успокаивают население и сохраняют "веру в ВСУ" дольше", — пишет нардеп.

Она перечислила ряд примеров, как работают чиновники ВСУ и Минобороны, как строят противовоздушную оборону Украины:

никакой видеофиксации пролетов и попаданий системно не ведется, а населению подчеркивают, что этого делать нельзя;

статистика сбитых и не сбитых ракет и дронов фальсифицируется;

"Это уменьшает возможности фиксировать преступления россиян, выставляет нас в плохом свете перед партнерами (которые имеют свою независимую статистику), дает дополнительные поводы врагу для манипуляций. Отдельно отмечу, что игра с "обломками" дает повод россиянам врать, что разрушение украинских домов — это последствия работы украинской ПВО", — считает Безуглая.

Приоритизация целей хаотична, не все расчеты мобильных групп выходят на дежурство или находятся в заданных позициях;

усовершенствование россиян дошло до того, что они залетают разведывательными дронами, корректируют дополнительные "прилеты", проверяют спутниками и повторяют при необходимости;

элементарных мобильных групп и дроновых расчетов при ключевых объектах инфраструктуры часто нет, а ключевые объекты часто не имеют ПВО вообще, и россияне об этом прекрасно знают;

наша ПВО все еще испытывает проблемы с соблюдением элементарных правил перемещения и маскировки, россияне поражают его и избегают ущерба;

РЛС не всегда выходят на дежурство и имеют проблемы с координацией действий, что придает шансам россиянам спланировать свой маршрут как можно эффективнее.

По ее словам, сейчас Генштаб ВСУ отмечает, что вывел отдельные подразделения на восстановление вместо введения внутренних ротаций. Нардеп пишет, что на самом деле они забрали людей из мобильных огневых групп, которые уже знали местность, сняли людей с охраны объектов критической инфраструктуры, которые знали нюансы этих объектов и отправили их в пехоту. Безуглая отметила, что из некоторых истощенных подразделений набирают мобильные группы, эффективность которых очевидно ниже.

Договоры на ремонт ПВО

По словам Безуглой, договоры на ремонт ПВО начали заключать на этот год только в июне.

"Ситуация с ремонтами ужасная, некоторые образцы западной техники уже все неисправны. В целом по иностранной технике до сих пор не проводятся регламентные работы, не ведется учет моточасов, что делает невозможным планирование работ, не подписаны большинство договоров на выездные ремонты, на технику отсутствуют формуляры, не определен состав запчастей. Единой ремонтной документации не произведено. Техника раздается по фирмам на ремонт, в результате чего двух одинаковых машин фактически нет", — пишет она.

Нардеп отметила, что ремонт преимущественно производится путем "каннибализации" машин, что сокращает их численность и соответственно плотность ПВО. По ее словам, после ремонта она перестает работать в течение одного-двух месяцев.

"Добавьте сюда коррупционные риски, когда пытаются привлечь "свои" фирмы и фирмы-прокладки. Динамика нарастает, и до конца года мы можем потерять абсолютное большинство ПВО по техническому состоянию, поскольку до сих пор, на третий год полномасштабной войны, критически не систематизирована работа по ремонту и обслуживанию как внутри, так и с партнерами", — пишет она.

Безуглая считает, что Украина не может нормально обосновывать потребность в средствах на ремонты перед иностранными финансирующими институтами.

"Например, за прошлый 2023 год только Великобритания не распределила и не профинансировала ремонты ПВО на 400 млн фунтов, потому что в частности в Минобороны и Генштабе ВСУ не смогли объяснить, каким образом планируют потратить эти средства и адаптировать потребность, а с другой стороны партнеры не успели адаптироваться и помочь", — пишет нардеп.

Обстрел 8 июля

Безуглая подчеркнула, что крылатая ракета "Х-101" — это сложная для средств ПВО воздушная цель, однако РЛС ее все равно обнаруживают. Она написала ряд возникающих вопросов:

Были ли своевременно обнаружены эти ракеты и были ли обнаружены вообще?

Сопровождались ли они?

Есть ли нижний предел сплошного радиолокационного поля подразделений, соединений объединения Воздушных сил?

На какой высоте ракеты применялись противником?

Наблюдали ли визуально ракеты?

Передавалась ли информация о радиолокационном и визуальном наблюдении и передавалась ли вообще?

Построена ли скоординированная система противовоздушной обороны, в частности, вокруг г. Киева?

Почему перехват ракет происходит именно в окрестностях города?

"И еще много вопросов, на которые я уже не могу писать деликатные ответы, но вы сами можете сделать косвенные выводы на основе вышеупомянутых рассуждений и базовой информации о трудностях работы ПВО. Надо переосмысление, изменения, ломать фракции, невежество и коррупцию. Учиться беречь ресурсы и элементарно планировать. Контролировать. Сотрудничать с партнерами каждый день и не "морозиться" вроде, "дайте оружие и не трогайте, разберемся сами", — добавила Безуглая.

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно била по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве. Там произошло прямое попадание, уничтожившее здание больницы.

Также мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" подверглась прямого попаданию российской ракеты.