Нардепка Безугла різко висловилася щодо створення нових бойових підрозділів

Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народна депутатка України Мар'яна Безугла різко висловилася про процеси з поповненням бойових підрозділів та створенням нових. Вона заявила, що це є шляхом до поразки, а не до ротацій та посилення ЗСУ.

Про це Мар'яна Безугла написала у Telegram у п'ятницю, 28 червня.

Читайте також:

Поповнення бойових підрозділів та створення нових

За словами Безуглої, цей підхід мав місце і тоді, коли головнокомандувачем ЗСУ був Валерій Залужний. Вона зазначила, що тоді це закінчилося трагедіями, зокрема, під час південного контрнаступу, "коли наповнений новою технікою, небоєздатний десятий корпус мобілізованих, недонавчених і "необстріляних" людей змушували наступати "в лоб" і нічого не досягли, окрім смертей та утилізації техніки і боєприпасів".

Нардепка наголосила, що наразі замість того, щоб інтенсивно поповнювати вже діючі бойові підрозділи, знову йдеться про створення нових.

"Лінія фронту. На ній воюють бригади з різним рівнем укомплектованості. Наприклад, укомплектованість піхотної бригади, як у 125-ї бригади ТрО, яку залишили одненьку відбивати новий наступ росіян на Харківщині, складала 40-50%. Це середня цифра в бригадах, чи Содоль навмисно поставив найслабшу бригаду на напрямку наступу ворога? Обидві тези вірні", — пише вона.

За її словами, Содоль залишив на захисті Харківщини один із найслабших підрозділів за сукупністю характеристик.

"Якщо "піхотні" батальйони у бригади доукомплектувати з 40% до 90%, вона зможе або проводити якісну внутрішню ротацію, або займе фронт удвічі ширше. Це навіть може дати шанс вивести на певний термін сусіда. Тобто ми отримаємо комплекс внутрішніх і зовнішніх ротацій", — наголосила нардепка.

За її словами, якщо в бригаді укомплектувати ще й роту резерву навченими військовими, то командир зможе провести допідготовку своїми ж досвідченими сержантами.

Безугла наголосила, що розглядати створення нових бригад можна тільки після гарантованого укомплектування діючих та створивши навчений резерв, однак "генерали цього не чують". За її словами, вони продовжують створювати нові бригади.

"От ще, для створення нової бригади потрібно близько сотні старших офіцерів. Це знову про перспективи та якість управління. Зараз на посади командира батальйону та командира роти переважно призначають офіцерів з ТЦК або просто з цивільного життя, досвідчених сержантів немає. Штаби бригад та батальйонів наповнюють люди, яким надзвичайно складно "опанувати" посаду, особливо коли командування сухопутних військ їх до цього взагалі не готує", — зазначила нардепка.

Безугла написала три варіанти розвитку подій.

Перший варіант розвитку подій від нардепки

"Нова бригада заходить, а стара не виходить, бо стара досвідчена бригада не може передати смугу відповідальності новій зомбі-бригаді", — пише Безугла.

За її словами, в результаті колишню не виводять, під час спроби ротації гине більше людей, завжди втрачаються позиції, які тримались місяцями, а не виведені бригади тулять "трикутниками" одна до одної, де величезна основа — дискоординовані тилові штаби, а гостра верхівка — дискоординовані бойові позиції, які належать різним відповідальним.

"Отакі "натулені" один до одного, як "шпроти в банці", десятки батальйонів та бригад з низькою укомплектованістю та надзвичайно малими смугами — це переважно і є український фронт, який скомпонували наші генерали. Це фірмовий стиль управління, зокрема у Сирського", — зазначила Безугла.

Другий варіант розвитку подій

Ще одним варіантом розвитком подій Безугла назвала те, що стару бригаду ротують на ще складнішу ділянку фронту.

"Цей варіант я називаю "генеральський лайфхак, як здати росіянам місто/село і добити бойовий підрозділ, щоб убиті українські громадяни забрали накопичений досвід у могилу". В результаті нова злякана зомбі-бригада тікає, "сиплеться" і втрачає позиції, а кинута в чергове пекло стара остаточно "сточується". Таке перекидання старої виснаженої бригади, як правило, не дає ніяких інших результатів, окрім зазначеного монструозного лайфхаку, вигідного тільки Росії", — зазначила нардепка.

Останній варіант розвитку подій

За її словами, ще один варіант, коли стару бригаду виводять, нова "сиплеться". Колишній дають пару тижнів "на відновлення" з установкою приймати як поповнення "всіх, кого знайдуть, аби у звіті укомплектованість була такою, щоб полковник із вищого штабу міг поставити галочку".

Вона наголосила, що через пару тижнів таку "відновлену" бригаду кидають у нове пекло.

"Оголошення про створення нових бригад було зроблено спільною директивою міністра та Головнокомандувача ЗСУ. На засіданні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки відправлений Сирським начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич ухилявся від відповідей і намагався брехати. Спочатку він стверджував, що це було рішення президента, потім сказав, що це рішення Залужного, а пізніше заявив, що їм потрібно не більше 200 тисяч людей. Ні, пане Баргилевичу, саме цю чергову хвилю створення бригад лобіював особисто Сирський", — додала Безугла.

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, Безугла заявила, що українцям варто позбутися навіяних думок про унікальність та особливість нації. На тлі глобальних подій у світі нашу країну можуть "розбити на частини".

Раніше Безугла назвала помилки ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заявивши, нібито він був некоректний у спілкуванні із західними партнерами.