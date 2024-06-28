Нардеп Безуглая резко высказалась о создании новых боевых подразделений

Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая резко высказалась о процессах с пополнением боевых подразделений и созданием новых. Она заявила, что это путь к поражению, а не к ротациям и усилению ВСУ.

Об этом Марьяна Безуглая написала в Telegram в пятницу, 28 июня.

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Пополнение боевых подразделений и создание новых

По словам Безуглой, этот подход имел место и тогда, когда главнокомандующим ВСУ был Валерий Залужный. Она отметила, что тогда это закончилось трагедиями, в частности, во время южного контрнаступления, "когда наполненный новой техникой, небоеспособный десятый корпус мобилизованных, недоученных и не "обстрелянных" людей заставляли наступать "в лоб" и ничего не достигли, кроме смертей и утилизации техники и боеприпасов".

Нардеп подчеркнула, что вместо того, чтобы интенсивно пополнять уже действующие боевые подразделения, снова речь идет о создании новых.

"Линия фронта. На ней воюют бригады с разным уровнем укомплектованности. Например, укомплектованность пехотной бригады, как у 125-й бригады ТРО, которую оставили одну отражать новое наступление россиян на Харьковщине, составляла 40-50%. Это средняя цифра в бригадах, или Содоль намеренно поставил самую слабую бригаду на направлении наступления врага? Оба тезиса верны", — пишет она.

По ее словам, Содоль оставил на защите Харьковщины одно из самых слабых подразделений по совокупности характеристик.

"Если "пехотные" батальоны у бригады доукомплектовать с 40% до 90%, она сможет либо проводить качественную внутреннюю ротацию, либо займет фронт вдвое шире. Это даже может дать шанс вывести на определенный срок соседа. То есть мы получим комплекс внутренних и внешних ротаций", — подчеркнула нардеп.

По ее словам, если в бригаде укомплектовать еще и роту резерва обученными военными, то командир сможет провести доподготовку своими же опытными сержантами.

Безуглая отметила, что рассматривать создание новых бригад можно только после гарантированного укомплектования действующих и создав обученный резерв, однако "генералы этого не слышат". По ее словам, они продолжают создавать новые бригады

"Вот еще, для создания новой бригады нужно около сотни старших офицеров. Это опять о перспективах и качестве управления. Сейчас на должности командира батальона и командира роты преимущественно назначают офицеров с ТЦК или просто из гражданской жизни, опытных сержантов нет. Штабы бригад и батальонов наполняют люди, которым чрезвычайно сложно "освоить" должность, особенно когда командование сухопутных войск их к этому вообще не готовит", — отметила нардеп.

Безуглая написала три варианта развития событий.

Первый вариант развития событий от нардепа

"Новая бригада заходит, а старая не выходит, потому что старая опытная бригада не может передать полосу ответственности новой зомби-бригаде", — пишет Безуглая.

По ее словам, в результате бывшую не выводят, при попытке ротации гибнет больше людей, всегда теряются позиции, которые держались месяцами, а не выведенные бригады прижимают "треугольниками" друг к другу, где огромная основа — дискоординированные тыловые штабы, а острая верхушка — дискоординированные боевые позиции, принадлежащие разным ответственным.

"Вот такие "натуленные" друг к другу, как "шпроты в банке", десятки батальонов и бригад с низкой укомплектованностью и чрезвычайно малыми полосами — это преимущественно и есть украинский фронт, который скомпоновали наши генералы. Это фирменный стиль управления, в частности, у Сырского", — отметила Безуглая.

Второй вариант развития событий

Еще одним вариантом развития событий Безуглая назвала то, что старую бригаду ротируют на еще более сложный участок фронта.

"Этот вариант я называю "генеральский лайфхак, как сдать россиянам город/село и добить боевое подразделение, чтобы убитые украинские граждане забрали накопленный опыт в могилу". В результате новая испуганная зомби-бригада убегает, "сыпется" и теряет позиции, а брошенная в очередной ад старая окончательно "стачивается". Такая переброска старой истощенной бригады, как правило, не дает никаких других результатов, кроме указанного монструозного лайфхака, выгодного только России", — отметила нардеп.

Последний вариант развития событий

По ее словам, еще один вариант, когда старую бригаду выводят, новая "сыпется". Бывшей дают пару недель "на восстановление" с установкой принимать в качестве пополнения "всех, кого найдут, лишь бы в отчете укомплектованность была такой, чтобы полковник из высшего штаба мог поставить галочку".

Она подчеркнула, что через пару недель такую "восстановленную" бригаду бросают в новый ад.

"Объявление о создании новых бригад было сделано совместной директивой Министра и Главнокомандующего ВСУ. На заседании Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отправленный Сырским начальник Генштаба ВСУ Баргилевич уклонялся от ответов и пытался врать. Сначала он утверждал, что это было решение Президента, потом сказал, что это решение Залужного, а позже заявил, что им нужно не более 200 тысяч человек. Нет, Баргилевич, именно эту очередную волну создания бригад лоббировал лично Сырский", — добавила Безуглая

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, Безуглая заявила, что украинцам следует избавиться от внушенных мыслей об уникальности и особенностях нации. На фоне глобальных событий в мире нашу страну могут разбить на части.

Ранее Безуглая назвала ошибки экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявив, что он был некорректен в общении с западными партнерами.