Мар'яна Безугла розкритикувала командування Повітряних сил України

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Telegram Безуглої

Народна депутатка Мар'яна Безугла в черговий раз розкритикувала військове керівництво України. Цього разу вона вказала на проблеми, які, на її думку, виникли у регіональних командуваннях Повітряних сил України.

Відповідне повідомлення Безугла розмістила на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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Нардепка зазначила, що системні проблеми в регіональних командуваннях Повітряних Сил ЗСУ нікуди не поділися.

Серед цих проблем Безугла в першу чергу вказала на відсутність просування по службі для молодих командирів. На її думку, керівні посади займають офіцери віком 50 років з обмеженим досвідом. При цьому вона звинуватила командування Повітряних сил у пониженні та переведенні на інші посади тих, чиї ідеї не співпадають з думкою керівництва.

Також вона вважає, що військові ігнорують сучасні підходи до оборони та ППО. Серйозною проблемою Безугла вважає довготривалі службові наради, які не дають результатів. Здебільшого на них, вважає Безугла, час витрачають на пошук винних замість вирішення проблем.

Вона також наголосила, що За час повномасштабного вторгнення колишні командири-льотчики замінені офіцерами-зенітниками. Це нібито негативно впливає на колективи та фактично нівелює роль льотчиків у системі. Вона також нагадала, що командуючий Повітряними силами генерал-лейтенант Микола Олещук сам вийшов з середовища ППО.

Окрім вище сказаного нардепка вказала на наступні проблеми:

часті удари по західним областям, які не відбиваються. Командири ігнорують проблеми;

неправдиві доповіді про знищення всіх цілей продовжуються;

за правдиві звіти про успішність ударів противника карають;

командири, чиї частини не справляються зі збиттям цілей, фальсифікують звітність і отримують нагороди;

терор службовими розслідуваннями замість аналізу реальних причин невдач.

Нардепка також наголосила, що ці проблеми притаманні для усіх ЗСУ, а не тільки Повітряних сил.

"Цитата військових: "Не цікавлять причини незбиття дронів, головне — отримати від підлеглих доповідь: "Все збили"", — резюмувала Безугла.

Пост Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот

Нагадуємо, колишній речник Повітряних сил України Юрій Ігнат відреагував на заяви Безуглої. Зокрема, він звернув увагу, що її наративами користується російська пропаганда.

Раніше ми писали, що Безугла бачить себе міністром оборони України. Вона перерахувала головні кроки, які б зробила на посаді голови оборонного відомства. При цьому вона наголосила, що українці відразу б побачили результат.