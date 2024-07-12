Марьяна Безугла раскритиковала командование Воздушных сил Украины

Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил — на какие проблемы указала нардепка
Народный депутат Марьяна Безуглая в очередной раз раскритиковала военное руководство Украины. На этот раз она указала на проблемы, по ее мнению, возникшие в региональных командованиях Воздушных сил Украины.
Соответствующее сообщение Безуглая разместила на своей странице в Telegram в пятницу, 12 июля.
Безуглая критикует Воздушные силы
Нардеп отметила, что системные проблемы в региональных командованиях Воздушных сил ВСУ никуда не делись.
Среди этих проблем Безуглая в первую очередь указала на отсутствие продвижения по службе молодых командиров. По ее мнению, руководящие должности занимают офицеры в возрасте 50 лет с ограниченным опытом. При этом она обвинила командование Воздушных сил в понижении и переводе на другие должности тех, чьи идеи не совпадают с мнением руководства.
Также она считает, что военные игнорируют современные подходы к обороне и ПВО. Серьезной проблемой Безуглая считает долговременные служебные совещания, не дающие результаты. В большинстве своем на них, считает Безуглая, время тратят на поиск виновных вместо решения проблем.
Она также подчеркнула, что за время полномасштабного вторжения бывшие командиры-летчики заменены офицерами-зенитчиками. Это будто бы негативно влияет на коллективы и фактически нивелирует роль летчиков в системе. Она также напомнила, что командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук вышел из среды ПВО.
Кроме выше сказаного, нардепка указала на следующие проблемы:
- частые удары по западным областям, которые не отражаются. Командиры игнорируют проблемы;
- ложные доклады об уничтожении всех целей продолжаются;
- за правдивые отчеты об успешности ударов противника наказывают;
- командиры, чьи части не справляются с уничтожением целей, фальсифицируют отчетность и получают награды;
- террор служебными расследованиями вместо анализа реальных причин неудач.
Нардеп также подчеркнула, что эти проблемы присущи всем ВСУ, а не только Воздушным силам.
"Цитата военных: "Не интересуют причины неуничтожения дронов, главное — получить от подчиненных доклад: "Все сбили"", — резюмировала Безуглая.
Напомним, бывший спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отреагировал на заявления Безуглой. В частности, он обратил внимание, что ее нарративами пользуется российская пропаганда.
Ранее мы писали, что Безуглая видит себя министром обороны Украины . Она перечислила главные шаги, которые сделала бы в должности главы оборонного ведомства. При этом она подчеркнула, что украинцы сразу бы увидели результат.
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