Марьяна Безугла раскритиковала командование Воздушных сил Украины

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Telegram Безуглой

Народный депутат Марьяна Безуглая в очередной раз раскритиковала военное руководство Украины. На этот раз она указала на проблемы, по ее мнению, возникшие в региональных командованиях Воздушных сил Украины.

Соответствующее сообщение Безуглая разместила на своей странице в Telegram в пятницу, 12 июля.

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Нардеп отметила, что системные проблемы в региональных командованиях Воздушных сил ВСУ никуда не делись.

Среди этих проблем Безуглая в первую очередь указала на отсутствие продвижения по службе молодых командиров. По ее мнению, руководящие должности занимают офицеры в возрасте 50 лет с ограниченным опытом. При этом она обвинила командование Воздушных сил в понижении и переводе на другие должности тех, чьи идеи не совпадают с мнением руководства.

Также она считает, что военные игнорируют современные подходы к обороне и ПВО. Серьезной проблемой Безуглая считает долговременные служебные совещания, не дающие результаты. В большинстве своем на них, считает Безуглая, время тратят на поиск виновных вместо решения проблем.

Она также подчеркнула, что за время полномасштабного вторжения бывшие командиры-летчики заменены офицерами-зенитчиками. Это будто бы негативно влияет на коллективы и фактически нивелирует роль летчиков в системе. Она также напомнила, что командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук вышел из среды ПВО.

Кроме выше сказаного, нардепка указала на следующие проблемы:

частые удары по западным областям, которые не отражаются. Командиры игнорируют проблемы;

ложные доклады об уничтожении всех целей продолжаются;

за правдивые отчеты об успешности ударов противника наказывают;

командиры, чьи части не справляются с уничтожением целей, фальсифицируют отчетность и получают награды;

террор служебными расследованиями вместо анализа реальных причин неудач.

Нардеп также подчеркнула, что эти проблемы присущи всем ВСУ, а не только Воздушным силам.

"Цитата военных: "Не интересуют причины неуничтожения дронов, главное — получить от подчиненных доклад: "Все сбили"", — резюмировала Безуглая.

Пост Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, бывший спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отреагировал на заявления Безуглой. В частности, он обратил внимание, что ее нарративами пользуется российская пропаганда.

Ранее мы писали, что Безуглая видит себя министром обороны Украины . Она перечислила главные шаги, которые сделала бы в должности главы оборонного ведомства. При этом она подчеркнула, что украинцы сразу бы увидели результат.